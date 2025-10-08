Укр
В ближайшее время будет обстрел: РФ стягивает самолеты к границе с Украиной

Ангелина Подвысоцкая
8 октября 2025, 16:54обновлено 8 октября, 17:33
2168
Российские оккупанты уже снаряжают самолеты крылатыми ракетами.
Крылатые ракеты, Ту-95
В ближайшее время может быть массированный обстрел Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что известно:

  • РФ готовится к ракетному обстрелу Украины
  • Враг передислоцирует самолеты с Дальнего востока
  • Россияне снаряжают самолеты крылатыми ракетами

Россия готовится к массированному обстрелу Украины. Враг уже собирает стратегическую авиацию на аэродромах. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Известно, что РФ передислоцировала борта Ту-95МС с Дальнего Востока на аэродромы "Энгельс" и "Оленья". Эту передислокацию осуществляли при поддержке самолетов-заправщиков Ил-78. Сейчас замечено в воздухе три самолета Ту-95МС.

видео дня

"В ближайшее время существует угроза нанесения массированного ракетного удара", - говорится в сообщении.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Самолеты, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика Главреда

По данным Tracking, вблизи Украины находится 9 бортов Ту-95МС на трех аэродромах:

  • аэродром "Оленья" - один Ту-95МС,
  • аэродром "Энгельс-2" - четыре Ту-95МС,
  • аэродром "Дягилево" - четыре Ту-95МС.

По меньшей мере два борта уже снаряжены ракетами.

Удары по энергетике - мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар рассказал Главреду, что удары по украинской энергетике продолжатся.

"Ожидать того, что враг передумает, просто не приходится. Поэтому мы должны не снижать, а лучше наращивать интенсивность наших ударов... Конечно, для людей на Сумщине и Черниговщине, где приходится сидеть без света по несколько дней, это проблема, но ведь это локально. Просто где-то для восстановления нужно несколько часов, где-то несколько дней. Мы к этому готовы", - отметил он.

Атак РФ в ночь на 7 октября - последние новости

Как сообщал Главред, утром 7 октября в Сумах прогремели взрывы, в городе частично исчезло электроснабжение. Угрозу движения вражеских дронов и применения авиационных средств предупреждали ВСУ.

Также Россия атаковала Полтавскую область дронами. В результате ударов произошли пожары в административных зданиях, повреждены жилой дом, хозяйственные и складские помещения, а также энергетический объект.

Кроме этого, в Сумах в результате атак пострадали жилые дома и часть города осталась без электричества. Вице-премьер Кулеба отметил, что Россия пытается холодом и темнотой сорвать отопительный сезон и парализовать Укрзализныцю.

Что известно о самолете Ту-95?

Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear – "Медведь") – советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец.

Ту-95 и его модификации до настоящего времени – единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Являлся советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное – большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за крупными стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних.

Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе проходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь наружных балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.

