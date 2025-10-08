В ближайшее время будет обстрел: РФ стягивает самолеты к границе с Украиной

Что известно:
- РФ готовится к ракетному обстрелу Украины
- Враг передислоцирует самолеты с Дальнего востока
- Россияне снаряжают самолеты крылатыми ракетами
Россия готовится к массированному обстрелу Украины. Враг уже собирает стратегическую авиацию на аэродромах. Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Известно, что РФ передислоцировала борта Ту-95МС с Дальнего Востока на аэродромы "Энгельс" и "Оленья". Эту передислокацию осуществляли при поддержке самолетов-заправщиков Ил-78. Сейчас замечено в воздухе три самолета Ту-95МС.
"В ближайшее время существует угроза нанесения массированного ракетного удара", - говорится в сообщении.
По данным Tracking, вблизи Украины находится 9 бортов Ту-95МС на трех аэродромах:
- аэродром "Оленья" - один Ту-95МС,
- аэродром "Энгельс-2" - четыре Ту-95МС,
- аэродром "Дягилево" - четыре Ту-95МС.
По меньшей мере два борта уже снаряжены ракетами.
Удары по энергетике - мнение эксперта
Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар рассказал Главреду, что удары по украинской энергетике продолжатся.
"Ожидать того, что враг передумает, просто не приходится. Поэтому мы должны не снижать, а лучше наращивать интенсивность наших ударов... Конечно, для людей на Сумщине и Черниговщине, где приходится сидеть без света по несколько дней, это проблема, но ведь это локально. Просто где-то для восстановления нужно несколько часов, где-то несколько дней. Мы к этому готовы", - отметил он.
Атак РФ в ночь на 7 октября - последние новости
Как сообщал Главред, утром 7 октября в Сумах прогремели взрывы, в городе частично исчезло электроснабжение. Угрозу движения вражеских дронов и применения авиационных средств предупреждали ВСУ.
Также Россия атаковала Полтавскую область дронами. В результате ударов произошли пожары в административных зданиях, повреждены жилой дом, хозяйственные и складские помещения, а также энергетический объект.
Кроме этого, в Сумах в результате атак пострадали жилые дома и часть города осталась без электричества. Вице-премьер Кулеба отметил, что Россия пытается холодом и темнотой сорвать отопительный сезон и парализовать Укрзализныцю.
Читайте также:
- РФ атаковала Украину дронами: вспыхнули пожары, поезда УЗ едут с задержкой
- РФ изменила тактику: названы области, где свет могут выключать на несколько дней
- Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, список
Что известно о самолете Ту-95?
Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear – "Медведь") – советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец.
Ту-95 и его модификации до настоящего времени – единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Являлся советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное – большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за крупными стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних.
Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе проходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь наружных балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред