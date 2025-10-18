Авиация уже готова: РФ готовится к массированному обстрелу в ближайшее время

Что известно:
- РФ готовится к новому обстрелу
- Россияне стянули самолеты с ракетами к Украине
- Враг запустил ударные дроны
Российские оккупанты могут атаковать Украину большим количеством ракет и дронов уже в ближайшие часы. Враг уже подготовил стратегическую авиацию. Об этом заявил журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на мониторинговые каналы.
Уже фиксируются соответствующие действия на боевых частотах, которые могут свидетельствовать о подготовке к ракетному удару с применением самолетов Ту-95/160.
"В снаряженном состоянии по состоянию на сейчас находилось не менее 6х Ту-95мс и 5х ракетоносителей с крылатыми ракетами "Калибр", - написал Цаплиенко.
Мониторинговые каналы также сообщают о том, что россияне осуществили передислокацию дополнительных самолетов с Дальнего Востока на аэродромы ближе к границе с Украиной.
Также существует угроза ударов баллистическими ракетами, пишут мониторы. Из Брянской области враг чаще всего запускает ракеты для ударов по Киевской и Черниговской области.
Следует отметить, что российские оккупанты уже запустили ударные беспилотники типа "Шахед" с полигона "Цымбулова", Орловской области.
Атака России на Украину 18 октября - последние новости
Как предупреждал Главред со ссылкой на мониторинговые каналы, в ночь на 18 октября ожидалось возможное массированное применение российскими войсками беспилотников "Шахед " - около 500 единиц. Кроме того, предупреждалось о высокой вероятности ракетных ударов баллистическими ракетами в течение ночи и утра.
К сожалению, предупреждения оправдались и под удар попало Запорожье. В ночь на 18 октября российские войска осуществили обстрел города, в результате чего возник пожар в учебном заведении. Возгорание было успешно ликвидировано спасателями.
Накануне, 17 октября, в ряде регионов Украины также прогремели взрывы. Так, РФ била дронами и КАБами по Сумах, Херсону, Кривому Рогу.
Что известно о самолете Ту-95?
Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear – "Медведь") – советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец.
Ту-95 и его модификации до настоящего времени – единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Являлся советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное – большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за крупными стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних.
Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе проходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь наружных балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.
