Авиация уже готова: РФ готовится к массированному обстрелу в ближайшее время

Российские оккупанты уже осуществили запуск Шахедов.

https://glavred.info/war/aviaciya-uzhe-gotova-rf-gotovitsya-k-massirovannomu-obstrelu-v-blizhayshee-vremya-10707578.html Ссылка скопирована

РФ может атаковать Украину ракетами / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com, t.me/alarmukraine

Что известно:

РФ готовится к новому обстрелу

Россияне стянули самолеты с ракетами к Украине

Враг запустил ударные дроны

Российские оккупанты могут атаковать Украину большим количеством ракет и дронов уже в ближайшие часы. Враг уже подготовил стратегическую авиацию. Об этом заявил журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на мониторинговые каналы.

Уже фиксируются соответствующие действия на боевых частотах, которые могут свидетельствовать о подготовке к ракетному удару с применением самолетов Ту-95/160.

видео дня

"В снаряженном состоянии по состоянию на сейчас находилось не менее 6х Ту-95мс и 5х ракетоносителей с крылатыми ракетами "Калибр", - написал Цаплиенко.

Самолеты, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика Главреда

Мониторинговые каналы также сообщают о том, что россияне осуществили передислокацию дополнительных самолетов с Дальнего Востока на аэродромы ближе к границе с Украиной.

Также существует угроза ударов баллистическими ракетами, пишут мониторы. Из Брянской области враг чаще всего запускает ракеты для ударов по Киевской и Черниговской области.

Следует отметить, что российские оккупанты уже запустили ударные беспилотники типа "Шахед" с полигона "Цымбулова", Орловской области.

Атака России на Украину 18 октября - последние новости

Как предупреждал Главред со ссылкой на мониторинговые каналы, в ночь на 18 октября ожидалось возможное массированное применение российскими войсками беспилотников "Шахед " - около 500 единиц. Кроме того, предупреждалось о высокой вероятности ракетных ударов баллистическими ракетами в течение ночи и утра.

К сожалению, предупреждения оправдались и под удар попало Запорожье. В ночь на 18 октября российские войска осуществили обстрел города, в результате чего возник пожар в учебном заведении. Возгорание было успешно ликвидировано спасателями.

Накануне, 17 октября, в ряде регионов Украины также прогремели взрывы. Так, РФ била дронами и КАБами по Сумах, Херсону, Кривому Рогу.

Больше важных новостей:

Что известно о самолете Ту-95? Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear – "Медведь") – советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Ту-95 и его модификации до настоящего времени – единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Являлся советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное – большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за крупными стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних. Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе проходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь наружных балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред