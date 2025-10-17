РФ приготовила 500 'Шахедов' и баллистику: в Украине повышенная угроза ударов

РФ может применить до 500 "шахедов" / Коллаж: Главред, фото: 117 отдельная тяжелая механизированная бригада, скриншот map.ukrainealarm.com, ua.depositphotos.com

РФ может применить около 500 дронов "Шахед" и баллистику

Под угрозой Киевщина, Полтавщина и Черниговщина

Над Украиной зафиксировано около 30 дронов

В ночь на 18 октября российские войска могут применить около 500 БпЛА типа "Шахед". В течение ночи-утра существует повышенная угроза применения баллистики. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

Аналитики предупредили о повышенном уровне угрозы применения врагом баллистических ракет из Воронежа и Крыма. Под угрозой ударов - Киевская, Полтавская и Черниговская области.

Сейчас группы БпЛА залетают на территорию Украины. Всего, по данным Telegram-канала "Николаевский Ванёк" по состоянию на 23:25, над Украиной находится около 30 российских ударных дронов:

11 между Першотравенском и Добропольем;

3 БпЛА на юге от Краснограда Харьковской области держат западный курс;

3 дрона курсом на/через Чугуев;

6 в районе Нежина, курс западный;

3 БпЛА в Сумском районе;

2 к западу от Шостки, курс западный;

2 дрона направляются на/через Лубны.

БпЛА типа "Шахед" / Инфографика: Главред

Кроме этого, утром мониторы зафиксировали доставку БпЛА типа "Шахед" на аэродромы "Приморско-Ахтарск", "Чауда", "Халино" в Курской области, "Миллерово" в Ростовской области, "Орел-Южный" в Орловской области и "Навля" в Брянской области РФ.

Также два российских Ту-95МС совершили перелет с аэродрома "Украинка" (Амурская область) на аэродром "Оленья" (Мурманская область). В акватории Черного и Азовского морей ракетоносители пока отсутствуют.

Какие области под угрозой российских атак - мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар заявил, что этой осенью и зимой Россия, вероятно, сосредоточится на ударах по энергетическим объектам приграничных и прифронтовых областей - Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской.

По словам эксперта, Кремль сменил тактику и теперь вместо массовых атак по ключевым подстанциям, как в 2022-2023 годах, оккупанты уничтожают локальные объекты энергосетей, которые менее защищены. Гончар отметил, что крупные узлы "Укрэнерго" сейчас хорошо укреплены, а большинство поврежденных мощностей уже восстановлено.

"Россияне поняли, что, тратя больше ударных средств, они все равно не достигнут эффекта. Поэтому они начали действовать другим способом. Облэнерго мало работали над защитой своих объектов, поэтому Россия начала бить туда, где не защищено или слабо защищено", - считает Гончар.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 16 октября РФ нанесла ракетно-дроновой удар по Украине, пострадала энергетическая инфраструктура. Враг атаковал объекты газодобычи ДТЭК в Полтавской области.

Осенью 2025 года РФ ежедневно атакует энергетическую инфраструктуру Украины, применяя "Шахеды" с кассетными боеприпасами и повторные атаки на спасателей и энергетиков. В ночь на 16 октября под удар попали Винницкая, Сумская, Полтавская и Харьковская области, а в Нежине ранен один человек.

Кроме этого, в ночь на 17 октября и утром пятницы российская армия атаковала ряд украинских областей, в частности Сумы, Херсон, Кривой Рог и Новгород-Северский. По данным Воздушных сил, с 20:00 16 октября враг применил около 70 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и других.

Об источнике: "Николаевский Ванек" Telegram-канал "Николаевский Ванёк" (@vanek_nikolaev) - один из самых популярных военно-информационных телеграм-каналов Украины с аудиторией более 2,7 млн подписчиков, который оперативно информирует о вражеских обстрелах, движении техники, БПЛА и других угрозах. Автор канала - анонимный патриот по имени Иван, который, по словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, работает без коммерческой цели и имеет "звездочку авторизованного канала", а власти тесно сотрудничают с ним с момента старта. Контент канала базируется на достоверных полевых источниках и оперативном мониторинге, а также собственной сети информаторов: автор исключительно проверяет данные и отказывается от ретрансляции открытых непроверенных источников. Канал активно организует сборы для ВСУ, прозрачно отчитывается о потраченных средствах и продолжает оставаться ключевым и надежным источником для украинцев во время военных тревог.

