Три области Украины под особой угрозой: в ГУР раскрыли новую тактику атак РФ

По данным ГУР, РФ стремится полностью уничтожать объекты, а не только выводить их из строя.

https://glavred.info/war/rossiyane-nachali-s-prigranichya-v-gur-raskryli-novuyu-taktiku-atak-rf-po-ukraine-10707983.html Ссылка скопирована

Новая тактика ударов РФ / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, скриншот из видео, ua.depositphotos.com



Ключевые тезисы Скибицкого:

РФ перешла к прицельным ударам по энергетике в приграничных областях

Цель - создать "буферную зону"

Под ударами - Сумщина, Харьковщина, Черниговщина

Россия изменила тактику ракетных и дроновых ударов по украинской энергетике. Враг сосредоточился на постепенном уничтожении инфраструктуры в приграничных областях и создании так называемой "буферной зоны". Об этом сообщил заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий во время форума РБК-Украина "Энергия, которая держит Украину".

"Мы ожидали, что россияне начнут наносить удары по нашей энергетике, по ТЭС, с началом заморозков, как раз накануне зимнего сезона. Но в этом году есть особенность. Россияне начали с наших приграничных районов: Сумская, Харьковская, Черниговская области", - рассказал Скибицкий. видео дня

Эти удары, по его словам, являются прямым свидетельством того, что так называемую "санитарную" или "буферную" зону Россия формирует через уничтожение критической инфраструктуры.

"Что значит санитарная зона? Это значит всю инфраструктуру: это тепло, это электроэнергия, это инфраструктура для того, чтобы население покинуло эту территорию. И это как раз мы и видим в Сумской и Черниговской областях", - пояснил заместитель начальника ГУР.

Как изменилась тактика РФ

Разведка фиксирует, что в этом году российские войска отказались от массированных одновременных атак по всей территории Украины, которые применялись в 2022-м. Скибицкий добавил, что вместо этого враг выбирает прицельные удары по отдельным регионам.

"Сегодня они пытаются не просто нарушить систему, а полностью уничтожить объекты инфраструктуры в отдельных регионах, достичь эффекта на 100%. Чтобы этот объект невозможно было бы восстановить", - добавил он.

Россияне делают ставку на тщательную разведку целей. По словам Скибицкого, в фокусе теперь не только крупные энергетические узлы, но и подстанции на 110 кВ, по которым ранее удары не наносились. Оккупанты анализируют последствия атак, осуществляют доразведку и повторно атакуют объекты, чтобы добить поврежденную инфраструктуру.

"На сегодня количество вооружения, которое производит РФ, и я говорю не только о крылатых ракетах, а в частности о дронах типа "Шахед", позволяет россиянам наносить постоянные массированные удары, и это делается круглосуточно", - добавил он.

Скибицкий отметил, что Украина также адаптируется к изменениям тактики врага.

"Мы тоже учимся, применяем новые тактики, и мы понимаем все меры, которые осуществляет РФ, в том числе на какие критические объекты она нацелена. Это помогает, в том числе, спланировать все необходимые меры по защите инфраструктуры, сосредоточение средств ПВО, чтобы не допустить полного уничтожения критической инфраструктуры", - подчеркнул спикер.

Какова тактика ударов РФ по энергетике - мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" и эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар в интервью Главреду пояснил, что Россия изменила тактику атак на энергосистему Украины. Если раньше оккупанты били в основном по крупным тепловым и гидроэлектростанциям, то теперь акцент делается на локальных энергетических объектах.

Под наибольшим риском - Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области. Гончар отметил, что такая тактика врага направлена на то, чтобы постепенно истощать энергосистему, усложнять ремонт и создавать массовые локальные отключения, которые трудно быстро ликвидировать.

Атаки РФ по энергетике и отключения света - новости по теме

Как сообщал Главред, Россия нанесла массированный удар по шахте ДТЭК в Днепропетровской области, когда под землей находились 192 шахтера. Все работники были успешно эвакуированы, жертв нет.

Также 20 октября в Украине с 06:00 до 22:00 промышленные предприятия будут работать по графикам ограничения электроэнергии. В то же время в Черниговской области для бытовых потребителей действуют почасовые отключения света.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что из-за новых российских ударов по энергетической инфраструктуре в Украине возможны перебои с электроснабжением и газом. По его словам, государство готово начать импорт электроэнергии из ЕС в случае необходимости.

Читайте также:

О персоне: Вадим Скибицкий Вадим Скибицкий - генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред