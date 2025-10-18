Графики отключения света вернулись: в каких областях пропал свет

Энергетики начали выключать свет в 6 областях.

https://glavred.info/ukraine/grafiki-otklyucheniya-sveta-vernulis-v-kakih-oblastyah-propal-svet-10707551.html Ссылка скопирована

Графики отключений света в Украине / коллаж: Главред, фото: unsplash

Что известно:

В Украине ввели график отключения света

Графики введены в 6 областях

В Украине начали вводить графики аварийных отключений света. Сейчас ситуация в энергосистеме сложная. Об этом сообщает Укрэнерго.

Известно, что аварийные отключения применены в отдельных областях Украины.

видео дня

"Причина введения ограничений - последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах ваших облэнерго. Если сейчас у вас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - говорится в сообщении.

В каких областях ввели графики отключения света

В Черниговской области ввели графики почасовых отключений света для бытовых потребителей.

Аварийные графики применены в Кировоградской области, пишет местное облэнерго, а также в Харьковской и Полтавской областях. По команде Укрэнерго также были введены графики в Сумской области в объеме двух очередей.

ДТЭК предупреждает о введении экстренных отключений в Днепропетровской области.

Сколько будут длиться отключения света

Глава Укрэнерго Виталий Зайченко говорил, что аварийные отключения электроэнергии в Украине могут продолжаться еще в течение недели.

Он отметил, что в отдельных регионах срок отключений может быть дольше. Все зависит от того, когда удастся стабилизировать ситуацию.

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко говорил, что отключения электроэнергии для жителей городов, которые находятся на расстоянии 100-120 километров от линии фронта могут стать привычным явлением.

Военный эксперт Александр Мусиенко заявлял, что Украина знает, как действовать в случае отключений света и продолжает подчеркивать партнерам о важности предоставления ПВО.

Городской голова Луцка Игорь Полищук сообщал, что в школах будут организованы пункты обогрева в случае блэкаутов. Там будут отопительные приборы, доступ к интернету, запасы воды, лекарства, можно будет согреться и зарядить телефоны.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред