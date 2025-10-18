Графики отключения света вернулись: в каких областях пропал свет

Что известно:
- В Украине ввели график отключения света
- Графики введены в 6 областях
В Украине начали вводить графики аварийных отключений света. Сейчас ситуация в энергосистеме сложная. Об этом сообщает Укрэнерго.
Известно, что аварийные отключения применены в отдельных областях Украины.
"Причина введения ограничений - последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах ваших облэнерго. Если сейчас у вас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - говорится в сообщении.
В каких областях ввели графики отключения света
В Черниговской области ввели графики почасовых отключений света для бытовых потребителей.
Аварийные графики применены в Кировоградской области, пишет местное облэнерго, а также в Харьковской и Полтавской областях. По команде Укрэнерго также были введены графики в Сумской области в объеме двух очередей.
ДТЭК предупреждает о введении экстренных отключений в Днепропетровской области.
Сколько будут длиться отключения света
Глава Укрэнерго Виталий Зайченко говорил, что аварийные отключения электроэнергии в Украине могут продолжаться еще в течение недели.
Он отметил, что в отдельных регионах срок отключений может быть дольше. Все зависит от того, когда удастся стабилизировать ситуацию.
Отключение света - последние новости Украины
Как сообщал Главред, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко говорил, что отключения электроэнергии для жителей городов, которые находятся на расстоянии 100-120 километров от линии фронта могут стать привычным явлением.
Военный эксперт Александр Мусиенко заявлял, что Украина знает, как действовать в случае отключений света и продолжает подчеркивать партнерам о важности предоставления ПВО.
Городской голова Луцка Игорь Полищук сообщал, что в школах будут организованы пункты обогрева в случае блэкаутов. Там будут отопительные приборы, доступ к интернету, запасы воды, лекарства, можно будет согреться и зарядить телефоны.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
