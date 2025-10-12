'Людям нужно понимать': для каких регионов отключения света станут привычными

Для каких регионов отключения света станут привычными / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Харченко:

Украина должна обеспечить физическую защиту для объектов энергетики, котельных и насосных станций

Аварийные отключения для части регионов станут регулярными

Отключения электроэнергии для жителей городов, которые находятся на расстоянии 100-120 километров от линии фронта могут стать привычным явлением. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Я искренне надеюсь, что сейчас и правительство, и местные власти - как на областном, так и на местном уровнях - делают все возможное, чтобы такие ситуации предотвратить", - указывает он.

Харченко подчеркнул, что главное сейчас обеспечить резервное питание для систем водо- и теплоснабжения, а также позаботиться о физической защите котельных и насосных станций.

По его словам, многие регионы уже внедрили такие меры, и это доказало свою эффективность, даже во время массированных атак восстановление происходит значительно быстрее.

Эксперт добавил, что разница между полным разрушением объекта и повреждением лишь части оборудования существенная, поэтому важно продолжать эту работу, чтобы избежать ситуаций, когда города остаются без тепла зимой.

"Но одновременно людям нужно понимать: в полосе шириной 100-120 км от линии боевого столкновения или границы аварийные отключения будут привычным явлением. Так же в течение двух-трех недель после масштабных атак графики отключений тоже могут стать привычными - и к этому следует быть готовыми. Еще раз подчеркну: я говорю именно о полосе шириной 100-120 км от линии боевого соприкосновения и государственной границы", - резюмирует он.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Смотрите видео интервью Александра Харченко Главреду о последствиях российских ударов по энергетике и прохождении зимы:

Стоит ли готовиться к блэкаутам - мнение эксперта

Как писал Главред, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", специалист по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар поделился своим прогнозом относительно того, что ожидает украинскую энергетику осенью и зимой, и высказался, стоит ли уже сейчас готовиться к возможным блэкаутам.

По словам эксперта, Россия определенным образом изменила тактику своих ударов по Украине.

"РФ изменила тактику и выбивает местные объекты энергетики в приграничных и прифронтовых регионах, то есть на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Днепропетровщине и Запорожье", - рассказал он.

Удары по энергетике - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 11 октября российские оккупационные войска вновь совершили массированную атаку на украинские города. Под ударами оказались Одесса с областью, Черниговская область и Чугуев Харьковской области. Основной целью врага стала энергетическая инфраструктура - во многих регионах прогремели мощные взрывы, возникли перебои с электроснабжением.

Октябрь 2025 года стал одним из самых тяжелых месяцев в войне с точки зрения атак на энергосистему Украины. Главред собрал основную информацию о российских обстрелах энергетических объектов и то, каким регионам может угрожать блэкаут.

Страна-агрессор продолжает бить по критической инфраструктуре. В частности, в ночь на 7 октября произошли массированные удары по Полтавской и Сумской областях. Подробности ночной атаки рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

О песроне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

