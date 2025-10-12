В Украину возвращается мокрый снег: синоптики назвали дату

В течение недели в Украине ожидаются дожди, туманы и мокрый снег.

Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: УНИАН

Что узнаете:

В каких областях будут лить дожди

Где температура воздуха будет самой холодной

Когда Украину начнет засыпать снегом

Погода в Украине в течение недели, 13-19 октября, будет спокойной. В то же время ожидаются небольшие дожди и туман. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич.

В последующие дни не будет резких температурных колебаний. Небольшие дожди в разных регионах Украины будут вызваны малоактивными атмосферными фронтами.

Погода 13 октября

В понедельник, 13 октября, будет дождливой в большинстве областей. В Карпатах даже возможен мокрый снег. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура воздуха ночью составит +7...+12 °С, в северо-западных областях местами +1...+6 °С; днем +8...+13 °С, на юге и на Закарпатье +11...+16 °С", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 13 октября / фото: meteoprog

Погода 14 октября

Во вторник, 14 октября, ночью будут дожди на севере страны. Днем осадки ожидаются в западных и центральных областях. Ветер в этот день будет западным и северо-западным со скоростью 5-10 м/с.

"Температура воздуха ночью ожидается в пределах +2...+7 °С, в южной части местами +8...+10 °С; днем в северных и западных областях +5...+10 °С, в остальных регионах +9...+14 °С", - пишет Кибальчич.

Прогноз погоды в Украине на 14 октября / фото: meteoprog

Погода 15 октября

В среду, 15 октября, дожди будут в восточных и северных областях. Ветер будет западным со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +2...+7 °С, в южной части местами +8...+10 °С; днем +8...+13 °С, в Карпатах и на крайнем севере +3...+8 °С.

Прогноз погоды на 15 октября / фото: meteoprog

Погода 16 октября

В четверг, 16 октября, осадков не будет, но ожидается туман.

"Ветер западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+8 °С, днем +8...+14 °С", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 16 октября / фото: Windy

Погода 17 октября

В пятницу, 17 октября, в северных и западных областях будет дождь. Ночью и утром ожидается туман. В этот день ветер будет переменных направлений со скоростью 5-10 м/с.

"Температура в ночное время будет колебаться в пределах +3...+8 °С, днем воздух прогреется до +10...+15 °С", - пишет Кибальчич.

Прогноз погоды в Украине на 17 октября / фото: Windy

Погода 18 октября

В субботу, 18 октября, дожди ожидаются в северных областях. Также в отдельных регионах Украины будет туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах +3...+9 °С, днем +11...+16 °С.

Прогноз погоды в Украине на 18 октября / фото: ventusky

Погода 19 октября

В воскресенье, 19 октября, умеренные дожди будут в центральных, южных и северных регионах. Синоптики также прогнозируют туман. В этот день ветер будет юго-западным с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью составит +4...+9 °С, днем +12...+17 °С, в северо-западной части снизится до +5...+10 °С", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 19 октября / фото: ventusky

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 11 октября будет дождливой и ветреной. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +6...+11 градусов.

Синоптик Наталья Диденко заявляла, что погода в Украине 11-12 октября порадует незначительным теплом, но в большинстве областей ожидается плотная облачность и дожди.

В то же время, синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что в последующие двое суток ожидается развитие северо-западных циркуляционных условий в атмосфере над Восточной Европой.

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

