Похолодание с дождем накроют Украину: как изменится погода в ближайшее время

Погода во Львове 11 октября будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +6 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 11 октября / фото: pexels

Погода в Украине 11 октября будет дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По словам синоптика Наталки Диденко, 11-12 октября в большинстве областей будут дожди, туман и морось. Температура воздуха будет прохладной в субботу. Днем температура воздуха опустится до 8-13 градусов тепла. В воскресенье будет немного теплее - 13-18 градусов тепла.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 11 октября / фото: ventusky

Погода 11 октября

В Украине 11 октября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют в Украине небольшие дожди. Ветер будет северо-западный и западный со скоростью 7-12 м/с. В юго-западных областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 5-10°, днем 9-14°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +6

По данным meteoprog, 11 октября в Украине будет местами прохладно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +12...+16 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +6...+11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 11 октября / фото: meteoprog

Погода 11 октября в Киеве

В Киеве 11 октября будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 5-10°, днем 9-14°; в Киеве ночью 7-9°, днем 10-12°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 11 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла сильная непогода. За семь часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Ливни вызвали подтопление и повреждения коммунальной инфраструктуры.

Также во время ливня в Одессе волна накрыла семью из пяти человек, все они погибли. Среди жертв были две женщины, мужчина и 8-летняя девочка.

В Украине 7 октября ожидается облачная погода с дождями в западных, северных и южных областях. В Карпатах возможен мокрый снег.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

