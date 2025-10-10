Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Похолодание с дождем накроют Украину: как изменится погода в ближайшее время

Ангелина Подвысоцкая
10 октября 2025, 19:33
796
Погода во Львове 11 октября будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +6 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 11 октября / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 11 октября
  • Где температура воздуха опустится до +5 градусов
  • В каких областях будут лить дожди

Погода в Украине 11 октября будет дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По словам синоптика Наталки Диденко, 11-12 октября в большинстве областей будут дожди, туман и морось. Температура воздуха будет прохладной в субботу. Днем температура воздуха опустится до 8-13 градусов тепла. В воскресенье будет немного теплее - 13-18 градусов тепла.

видео дня
Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 11 октября
Прогноз погоды в Украине на 11 октября / фото: ventusky

Погода 11 октября

В Украине 11 октября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют в Украине небольшие дожди. Ветер будет северо-западный и западный со скоростью 7-12 м/с. В юго-западных областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 5-10°, днем 9-14°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +6

По данным meteoprog, 11 октября в Украине будет местами прохладно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +12...+16 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +6...+11 градусов.

погода 11 октября
Прогноз погоды в Украине на 11 октября / фото: meteoprog

Погода 11 октября в Киеве

В Киеве 11 октября будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 5-10°, днем 9-14°; в Киеве ночью 7-9°, днем 10-12°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 11 октября
Прогноз погоды в Украине на 11 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла сильная непогода. За семь часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Ливни вызвали подтопление и повреждения коммунальной инфраструктуры.

Также во время ливня в Одессе волна накрыла семью из пяти человек, все они погибли. Среди жертв были две женщины, мужчина и 8-летняя девочка.

В Украине 7 октября ожидается облачная погода с дождями в западных, северных и южных областях. В Карпатах возможен мокрый снег.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это не первый такой удар": Зеленский объяснил, почему Украину подвела ПВО

"Это не первый такой удар": Зеленский объяснил, почему Украину подвела ПВО

20:43Война
"Проводится эвакуация": оккупанты продвинулись в Запорожской области

"Проводится эвакуация": оккупанты продвинулись в Запорожской области

20:32Фронт
"Можно сделать довольно быстро": эксперт рассказал, как спасти ТЭЦ и ТЭС от РФ

"Можно сделать довольно быстро": эксперт рассказал, как спасти ТЭЦ и ТЭС от РФ

20:06Война
Реклама

Популярное

Ещё
Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФ

Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФ

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке со средневековой девушкой за 29 сек

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке со средневековой девушкой за 29 сек

Гороскоп на завтра 11 октября: Тельцам - важное приглашение, Скорпионам - прибыль

Гороскоп на завтра 11 октября: Тельцам - важное приглашение, Скорпионам - прибыль

Украина пережила одну из самых сильных атак: РФ выпустила почти 500 дронов и ракет

Украина пережила одну из самых сильных атак: РФ выпустила почти 500 дронов и ракет

Гороскоп Таро на завтра 11 октября: Стрельцам - предостережение, Весам - действие

Гороскоп Таро на завтра 11 октября: Стрельцам - предостережение, Весам - действие

Последние новости

20:43

"Это не первый такой удар": Зеленский объяснил, почему Украину подвела ПВО

20:32

"Проводится эвакуация": оккупанты продвинулись в Запорожской области

20:06

"Можно сделать довольно быстро": эксперт рассказал, как спасти ТЭЦ и ТЭС от РФВидео

19:48

Чудо природы появляется раз в 10 лет: где в Украине находится озеро-призрак

19:33

Похолодание с дождем накроют Украину: как изменится погода в ближайшее время

"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября
19:20

Кличко предупредил о новом ударе по Киеву, Безлугая просит жителей покинуть столицу

19:17

Почти все деньги: клиент ПриватБанка лишился 20000 грн за раз

19:10

Когда РФ готовит повторные удары по Украинемнение

18:38

Любимый овощ украинцев безумно подорожал - за неделю цены подскочили на 51%

Реклама
18:27

В Украину на месяцы раньше доставили сотни ракет ПВО – минобороны Британии

18:25

Что будет, если оставить в доме беспорядок: строгие приметы 11 октября

18:13

Отключение света в Украине — графики на 10 октября (обновляется)

17:50

Пенсионерам готовят прибавку: кого ждёт повышение и что известно о сроках

17:38

Путин назвал "понтами" угрозы Зеленского и начал пугать "новым оружием"

17:34

"Все по-честному": муж певицы MamaRika раскрыл ее доход

17:24

Обдирают украинцев до нитки: ТОП-5 приборов, потребляющих больше всего энергии

16:43

Готова к смерти: путинистку Шукшину экстренно госпитализировали

16:36

Польша поддержала идею закрытия неба над Украиной: названо главное условие

16:34

Бешеный скачок доллара и падение евро: НБУ дал новый курс валют на 13 октября

16:26

РФ оставила без света семь областей Украины: где введены более жесткие отключенияФото

Реклама
16:15

"Причина проста": Игнат сказал, почему стало сложнее сбивать дроны

15:52

Последний раз так дешево стоил в 2015: стоимость ценного продукта упала до минимума

15:50

Совсем скоро немного потеплеет: украинцам сказали, когда выглянет солнце

15:42

На себя не похож: Дмитрий Комаров объяснил причину внезапных изменений

15:18

Почему 11 октября нельзя начинать новые важные дела: какой церковный праздник

15:09

"Время отвечать": эксперт о начале суда над Порошенко за госизмену и продажу Свинарчуком виллы за $4 млн

14:57

Можно "сломать" мозг: только гении смогут разгадать головоломку за 4 секунды

14:56

Простой ингредиент, который меняет все: один секрет делает яичницу идеальнойВидео

14:30

Большинство водителей совершают ошибку: как не "влететь" на покупке б/у авто

14:10

"Ногой дверь открывала": Алла Пугачева пошла на отчаянный шаг

13:49

Украинцам начислят дополнительные деньги к пенсии: кто получит 20% надбавки

13:41

От цен округляются глаза: базовый продукт подорожал на 66% за неделю

13:39

Китайский гороскоп на завтра 11 октября: Козлам - проблемы, Собакам - трудности

13:25

Последний рывок РФ: появился неожиданный прогноз завершения войны

13:04

Трамп "в пролете": кто неожиданно получил Нобелевскую премию мира

13:00

Главная жизненная миссия: кем вам суждено стать по месяцу рождения

12:54

Тина Кароль внезапно заговорила о смерти мужа: "Это состояние надо полюбить"

12:43

Путин в тупике и может начать новую войну, чтобы скрыть крах РФ - The Telegraph

12:22

Родителей Украины начали штрафовать на тысячи гривен: что известно о наказании

12:20

Контрнаступление ВСУ: Сырский раскрыл детали перелома на фронте

Реклама
12:07

Гороскоп Таро на завтра 11 октября: Стрельцам - предостережение, Весам - действие

12:00

Отключения света зимой будут привычными для некоторых городов - Харченко

11:54

"Не в том состоянии": на болезнь Софии Ротару намекнул известный ведущий

11:44

Седокову застукали с новым мужчиной: она бросилась на оператораВидео

11:42

Всю Украину зальет дождями: дата, когда температура упадет до +2

11:28

РФ выбрала цели и готовит новый удар по Украине: названы вероятные сроки обстрела

11:25

Обнаружили опухоль: в РФ экстренно госпитализировали Михаила Шуфутинского

11:08

"Такой сильный взрыв": украинские звезды эмоционально высказались об атаке РФ

11:03

Украина пережила одну из самых сильных атак: РФ выпустила почти 500 дронов и ракетФото

10:52

Не проедут даже 100 000 километров: какие автомобили очень быстро ломаются

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруАни ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять