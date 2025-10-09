Украина будет "плавать": регионы накрывают затяжные дожди и пронизывающий ветер

Погода в Луцке будет одной из самых холодных. Температура воздуха там опустится до +6 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 10 октября / фото: УНИАН

Погода в Украине 10 октября будет дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По словам синоптика Наталки Диденко, 10 октября будут сильные дожди по всей Украине. В этот день регионы будут под влиянием мощного циклона. Ожидается порывистый северо-западный ветер.

Погода будет прохладной. Температура воздуха повысится преимущественно до 9-14 градусов тепла. На востоке будет теплее всего - 15-19 градусов тепла. В Киеве в этот день будет 11-13 градусов тепла и будут лить дожди.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 10 октября / фото: ventusky

Погода 10 октября

В Украине 10 октября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди почти во всех областях Украины. Ветер будет северо-западный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с. На Правобережье и в Крыму будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Что касается температуры, то ночью 7-12°, в дневные часы 10-15°, на Закарпатье, юге и востоке страны до 18°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем будут фиксировать 4-9°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +6

По данным meteoprog, 10 октября в Украине будет местами прохладно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +13...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха опустится до +6...+12 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 10 октября / фото: meteoprog

Погода 10 октября в Киеве

В Киеве 10 октября будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-18 м/с.

"Температура по области ночью 7-12°, днем 10-13°; в Киеве ночью около 10°, днем 11-13°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 10 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла сильная непогода. За семь часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Ливни вызвали подтопление и повреждения коммунальной инфраструктуры.

Также во время ливня в Одессе волна накрыла семью из пяти человек, все они погибли. Среди жертв были две женщины, мужчина и 8-летняя девочка.

В Украине 7 октября ожидается облачная погода с дождями в западных, северных и южных областях. В Карпатах возможен мокрый снег.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

