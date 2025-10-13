Мощность увеличилась до восьми баллов: Украина под атакой жесткой магнитной бури

Эта магнитная буря такая сильная, что может спровоцировать ухудшение самочувствия.

Украину атаковала 8-балльная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

Как магнитная буря влияет на человека

Когда будет пик следующей магнитной бури

Когда закончится магнитная буря

Украину атаковала невероятно сильная магнитной бури. Она настолько мощная, что может повлиять на самочувствие. Об этом сообщает meteoagent.

7 октября мощность магнитной бури была на уровне шести баллов. На следующий день она стала 4-балльной, но вскоре вновь выросла. 10-11 октября магнитная буря держалась на уровне пяти баллов.

Ожидалось, что после этого буря станет слабее и пойдет на спад, однако она внезапно усилилась после вспышки на Солнце. 12 октября мощность геомагнитного шторма выросла до восьми баллов из девяти возможных. Это сделало её невероятно сильной бурей, которая может становиться причиной ухудшения здоровья.

13 октября мощность бури опустилась до 5,6 баллов. Ожидается, что вскоре она пойдет на спад, а её мощность остановится на уровне трех баллов.

Украину атаковала 8-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 5 вспышек класса С. Сообщается, что 13 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 20%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 44 солнечных пятна.

"Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", - говорится в сообщении.

Влияние магнитной бури на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

