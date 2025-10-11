'Намек на возвращение тепла': известно, когда осенняя стужа может отступить

Вы узнаете:
- Какой будет погода в ближайшие дни
- Когда в Украине потеплеет
Погода в Украине после 20 октября может стать теплее, но в ближайшие дни температура наоборот снизится. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.
Погода в Украине 12 октября
По его словам, в воскресенье, 12 октября, благодаря вмешательству европейского антициклона, дождей станет значительно меньше.
Он прогнозирует, что температура ночью составит +4...+9 градусов, а днем +10...+15 градусов.
Погода в Украине 13 октября
В то же время, в понедельник, по мнению синоптика, холодный атмосферный фронт с севера "проявит себя небольшими дождями и откроет путь осенней стуже". Температура ночью составит +2...+7 градусов, а днем будет +5...+10 градусов.
"Такая низкая температура задержится как минимум на всю следующую неделю", - говорится в сообщении.
Однако, Постригань добавил, что в прогностических моделях есть намек на возвращение тепла после 20 октября.
Потепление в Украине
Синоптик Станислав Щедрин ранее говорил, что в Украину в октябре придет бабье лето.
По его прогнозу, оно пройдет во второй половине октября.
"И бабье лето будет не одно, их ожидаем несколько", - подчеркнул синоптик.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 11 октября будет дождливой и ветреной. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +6...+11 градусов.
Синоптик Наталья Диденко заявляла, что погода в Украине 11-12 октября порадует незначительным теплом, но в большинстве областей ожидается плотная облачность и дожди.
В то же время, синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что в последующие двое суток ожидается развитие северо-западных циркуляционных условий в атмосфере над Восточной Европой.
О персоне: Виталий Постригань
Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
