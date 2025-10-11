'Намек на возвращение тепла': известно, когда осенняя стужа может отступить

Синоптик сказал, что дождей в Украине станет значительно меньше.

Когда в Украину вернется тепло / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в ближайшие дни

Когда в Украине потеплеет

Погода в Украине после 20 октября может стать теплее, но в ближайшие дни температура наоборот снизится. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

Погода в Украине 12 октября

По его словам, в воскресенье, 12 октября, благодаря вмешательству европейского антициклона, дождей станет значительно меньше.

Он прогнозирует, что температура ночью составит +4...+9 градусов, а днем +10...+15 градусов.

Погода 12 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине 13 октября

В то же время, в понедельник, по мнению синоптика, холодный атмосферный фронт с севера "проявит себя небольшими дождями и откроет путь осенней стуже". Температура ночью составит +2...+7 градусов, а днем будет +5...+10 градусов.

"Такая низкая температура задержится как минимум на всю следующую неделю", - говорится в сообщении.

Однако, Постригань добавил, что в прогностических моделях есть намек на возвращение тепла после 20 октября.

Погода 13 октября / фото: meteoprog

Потепление в Украине

Синоптик Станислав Щедрин ранее говорил, что в Украину в октябре придет бабье лето.

По его прогнозу, оно пройдет во второй половине октября.

"И бабье лето будет не одно, их ожидаем несколько", - подчеркнул синоптик.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 11 октября будет дождливой и ветреной. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +6...+11 градусов.

Синоптик Наталья Диденко заявляла, что погода в Украине 11-12 октября порадует незначительным теплом, но в большинстве областей ожидается плотная облачность и дожди.

В то же время, синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что в последующие двое суток ожидается развитие северо-западных циркуляционных условий в атмосфере над Восточной Европой.

О персоне: Виталий Постригань Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

