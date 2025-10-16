Сколько продлятся отключения света в Украине: в Укрэнерго дали ответ

Сейчас в некоторых областях экстренные отключения света отменены.

Сколько продлятся отключения света / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

В Украине начались аварийные отключения света

Они могут продолжаться в течение недели

Аварийные отключения электроэнергии в Украине могут продолжаться еще в течение недели, а в отдельных регионах даже дольше. Об этом сообщил глава Укрэнерго Виталий Зайченко, передает РБК-Украина.

"Учитывая текущую ситуацию, стабилизировать ее удастся за неделю", - говорится в заявлении.

Он также добавил, что в этот период аварийные отключения в пиковые периоды потребления могут быть в отдельных регионах.

Отключение света в Украине

Как известно, утром 16 октября во многих областях Украины начали вводить графики аварийных отключений света.

Позже в ДТЭК сообщили, что экстренные отключения отменены для Киева, Киевской и Днепропетровской областей.

"В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - добавили в ведомстве.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Удары РФ по энергетике

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко говорил, что враг будет пытаться ослабить украинские позиции в энергетике и создать проблемы с водо-, газо- и теплоснабжением.

Однако, по его мнению, полностью погрузить нашу страну в темноту на длительное время россиянам не удастся.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Энергетика - последние новости

Как сообщал Главред, 12 октября армия страны-агрессора РФ атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры Украины. В результате ударов РФ повреждения получили объекты энергетики в трех областях.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит защищать свою энергетику, в частности, подготовлено несколько планов.

Стоит заметить, что Россия изменила тактику ударов по Украине - теперь оккупанты целенаправленно атакуют энергетическую инфраструктуру и пытаются создать так называемую "мертвую зону" вдоль линии фронта.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

