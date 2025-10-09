Укр
Украина будет защищать свою энергетику: Зеленский пригрозил России блэкаутом

Мария Николишин
9 октября 2025, 11:31
146
Зеленский рассказал, что у Украины есть план "А" и есть план "Б".
Украина будет защищать свою энергетику: Зеленский пригрозил России блэкаутом
Украина будет атаковать энергетику РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Главное из заявления президента:

  • Энергетику надо защищать, и мы будем ее защищать
  • Позиция Украины относительно ударов по инфраструктуре РФ не изменилась
  • Справедливо, что в Белгороде также будут испытывать блэкауты

Украина продолжит защищать свою энергетику, в частности, подготовлено несколько планов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами 8 октября.

"Энергетику надо защищать, и мы будем ее защищать. Не хватает систем противовоздушной обороны. С перехватчиками, вы, в принципе, все знаете. Дополнительное финансирование постоянно находится и есть увеличение", - сказал он.

видео дня

По его словам, речь идет не только о количестве перехватчиков, но и о необходимости наращивания систем запуска дронов.

"Перехватчики неплохо сбивают. Например, линия на Черниговщине. Был доклад на Ставке по одному из ударов - 36 Шахедов залетало, 22 сбивалось перехватчиками. То есть в целом количество сбития увеличивается, количество систем будет увеличиваться. Работаем над этим", - подчеркнул Зеленский.

Украина будет защищать свою энергетику: Зеленский пригрозил России блэкаутом
Дрон Шахед / Инфографика: Главред

Защита энергетики

Президент отметил, что Украина готова защищать и восстанавливать энергосистему после атак врага, а угрозы энергетической и газовой инфраструктуре - понятны.

"У нас есть план "А" и есть план "Б". В плане "Б", если будет сильная атака на всю газовую инфраструктуру, мы понимаем, что у нас тогда есть импорт. Мы понимаем объем и стоимость соответствующего импорта. Это план "Б". План "А" - когда мы больше используем свою добычу", - поделился он.

Украина будет защищать свою энергетику: Зеленский пригрозил России блэкаутом
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Удары по инфраструктуре РФ

Зеленский подчеркнул, что позиция Украины относительно ударов по российской инфраструктуре не изменилась.

"Одно из самых интенсивных направлений, откуда бьют по Украине, - это Белгородское направление. Оттуда всегда были ракетные удары, авиация, КАБы. Откуда летят ракеты на Харьковщину? Откуда были сотни, уже тысячи КАБов? Оттуда. Так же они наносят удары по энергоинфраструктуре Харькова и области", - рассказал глава государства.

По его мнению, абсолютно справедливо, что в Белгороде также будут испытывать блэкауты.

"Мы же им сказали, что они должны понять, если они хотят нам делать блэкауты, - мы будем делать то же самое. Здесь нет никаких секретов. Враг должен чувствовать цену этой войны. Но мы не убиваем гражданское население", - подчеркнул он.

Президент добавил, что в вопросе Белгородской и Курской области - расстояние такое, что позволяет применять различные виды вооружения, которое имеет Украина.

Украина будет защищать свою энергетику: Зеленский пригрозил России блэкаутом
Как РФ использует Белгородскую область в войне / Инфографика: Главред

Последствия ударов по России

Глава государства также отметил, что от украинских ответов на российские удары есть позитив.

"Были разные у нас моменты, и сейчас мы уже говорим не о единичных случаях. Мы понимаем, что Усть-Луга, Приморск - достижимы. То, что произошло, - это действительно, на мой взгляд, большой успех", - говорится в сообщении.

По его данным, дефицит бензина у врага - до 20% от потребности.

"Разные оценки есть: от 13 до 20%, но подтверждено, что дефицит уже существенный. На наш взгляд, до 20% на сегодня. И последняя неделя - соответствующие результаты можно самостоятельно проанализировать. Есть ощутимые результаты нашего оружия", - подытожил Зеленский.

Возможен ли блэкаут в Москве

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар считает, что блэкаута в Москве можно достичь.

Он отметил, что это не может быть быстрым эффектом - надо идти путем накопления, как и в отношении нефтепереработки.

"Москва всегда имела и имеет более серьезную защиту - как с точки зрения ПВО, так и с точки зрения резервирования источников поставок электроэнергии. Так или иначе все это просчитывается, и при должном подходе блэкаута в Москве можно достичь", - подчеркнул эксперт.

Удары по энергетике - последние новости

Как сообщал Главред, Россия изменила тактику ударов по Украине - теперь оккупанты целенаправленно атакуют энергетическую инфраструктуру и пытаются создать так называемую "мертвую зону" вдоль линии фронта.

Военный эксперт Михаил Жирохов сказал, что страна-агрессор Россия начала атаковать инфраструктуру атомной энергетики Украины. Накануне под мощным ударом была Черниговская область.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив считает, что российские оккупанты готовят новую волну атак по энергетической инфраструктуре Украины. По его мнению, количество вражеских ударов будет расти с 10 октября.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский новости Украины атака дронов Масштабная ракетная атака на энергетику Удары вглубь РФ
