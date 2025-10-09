Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

"Любой ценой": русским поставлена задача срочно взять Покровск - Зеленский

Виталий Кирсанов
9 октября 2025, 11:34
241
Российские войска планировали оккупировать большую часть Донбасса до ноября, но украинские силы сорвали эти намерения.
РФ хочет взять Покровск любой ценой
РФ хочет взять Покровск любой ценой / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Что сказал Владимир Зеленский:

  • Украина продолжает контрнаступательную операцию на Донбассе
  • Российские войска теряют более 100 человек в сутки

Армия РФ планировала захватить Покровск любой ценой, но контрнаступательная операция Сил обороны в Донецкой области сорвала планы оккупантов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами 8 октября, пишет РБК-Украина.

"Был только что доклад главкома Сырского по ситуации на поле боя. Самые интенсивные направления - Покровск, Доброполье. Продолжается контрнаступательная операция. И мы считаем, что она очень сложная, но очень своевременная, и считаем, что она успешна", - сказал глава государства.

видео дня

Зеленский отметил, что именно эта операция сорвала российскую летнюю наступательную кампанию. По его словам, с начала Добропольской операции, с 21 августа, потери российской армии превысили 12 тысяч человек, из них более 7 тысяч - погибшие.

Президент подчеркнул, что российские войска планировали оккупировать большую часть Донбасса до ноября, но украинские силы сорвали эти намерения.

"Эта операция, безусловно, имеет влияние на защиту Покровска. Понимая, что с Добропольем у них большие потери, сейчас русским поставлена задача взять Покровск срочно - любой ценой", - отметил он.

По словам Зеленского, за последние дни российские войска теряют более 100 человек в сутки, а иногда эта цифра достигает 200.

Отметим, что Покровск и прилегающие районы остаются среди самых горячих участков фронта. В последние дни там продолжаются ожесточенные бои, о чем регулярно информирует Генеральный штаб.

Покровск Инфографика
Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - экспертное мнение

Как недавно писал Главред, военный эксперт и ветеран, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире "Киев24" подчеркнул, что в войне ключевое значение имеет соотношение личного состава сторон.

"У войны есть своя арифметика, и она очень жесткая и неумолимая. Если у тебя значительно меньше людей, чем у врага, то какую бы стратегию ты не выбрал - выше определенной планки не подскочишь", - пояснил Дикий.

Эксперт добавил, что частично недостаток людей можно компенсировать лучшей организацией, высоким качеством личного состава и передовыми технологиями, но при большой разнице приходится привлекать резервы.

Что происходит на фронте

Как писал Главред, Силы обороны Украины на Покровском направлении смогли освободить 180 квадратных километров территории и зачистить 200 кв. км от вражеских войск. Об этом рассказал командующий Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майор Игорь Плахута.

Кроме того, на фронте начался новый этап боевых действий, обусловленный ухудшением погодных условий. Как отметил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, холод, дожди и грязь меняют условия на поле боя, усложняя передвижение и заставляя армию адаптировать тактику. В то же время для ВСУ, имея значительный опыт, такая ситуация не является новой.

Напомним, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отметил, что ситуацию вблизи поселка Ямполь в Донецкой области удалось стабилизировать.

Читайте также:

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Донецка ВСУ Харьковская область российские войска Генштаб ВСУ Покровск контрнаступление ВСУ Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украину идут дожди и резкое похолодание: прогноз погоды на 10 октября

В Украину идут дожди и резкое похолодание: прогноз погоды на 10 октября

12:40Синоптик
"Любой ценой": русским поставлена задача срочно взять Покровск - Зеленский

"Любой ценой": русским поставлена задача срочно взять Покровск - Зеленский

11:34Фронт
Украина будет защищать свою энергетику: Зеленский пригрозил России блэкаутом

Украина будет защищать свою энергетику: Зеленский пригрозил России блэкаутом

11:31Война
Реклама

Популярное

Ещё
Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, список

Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, список

Сколько ракет Tomahawk Украина может получить от США - названо количество

Сколько ракет Tomahawk Украина может получить от США - названо количество

"Романы были": вдовец Нины Матвиенко рассказал, как она ему изменяла

"Романы были": вдовец Нины Матвиенко рассказал, как она ему изменяла

Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

Путин открыто признал провал оккупантов в Украине: СМИ указали на важную деталь

Путин открыто признал провал оккупантов в Украине: СМИ указали на важную деталь

Последние новости

13:27

Новый исторический максимум: любимый напиток украинцев безумно подорожал

13:25

Пролоббированные одним из производителей изменения привели к росту цен на лекарства и сокращению налоговых поступлений - эксперт

13:01

"Я тогда замерла": Подкопаева призналась, кто раскрыл сыну тайну усыновления

12:56

Подруга молчуньи Яны Клочковой раскрыла правду о ней - детали

12:40

В Украину идут дожди и резкое похолодание: прогноз погоды на 10 октября

Война в Украине завершится в течение года, но при одном условии - ЖмайлоВойна в Украине завершится в течение года, но при одном условии - Жмайло
12:31

Почему нельзя говорить "кардиограмма сердца": все делают одну серьезную ошибкуВидео

12:01

"Сложный период": предательница Наташа Королева высказалась о разводе

11:57

Что посадить на зиму, чтобы весной собрать первый урожай: лучшие овощи и зеленьВидео

11:55

"Молитвами оберегаем": сын известного актера ушел добровольцем в ВСУ

Реклама
11:34

"Любой ценой": русским поставлена задача срочно взять Покровск - Зеленский

11:31

Украина будет защищать свою энергетику: Зеленский пригрозил России блэкаутом

11:24

Tomahawk против Кремля: Жданов сказал, как Украина могла бы обрушить энергетику РФ

11:13

Китайский гороскоп на завтра 10 октября: Тиграм - срывы, Кроликам - жертвы

10:53

Страны НАТО обсуждают вооруженный ответ на провокации Путина в Европе - FT

10:50

Нежность, понимание и страсть: 5 знаков зодиака, которые становятся лучшими женами

10:40

Кадры из скорой: известная певица Lida Lee попала в серьезное ДТП

10:32

Молчун Игорь Николаев оставил семью - что произошло

10:32

"Повреждения значительные": РФ атаковала объект ДТЭК, люди остались без света

10:31

Украина номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира: Зеленский назвал условие

10:00

"Мира уже нет": в США не заметили, что Европа находится в состоянии войны – CNN

Реклама
09:58

Удар по железной дороге: в Украине изменили движение поездов, есть задержки

09:37

Трамп сделал новое заявление о войне в Украине: что сказалВидео

09:21

"Горит дедлайн": майор запаса рассказал об обострении на ключевом направлении

09:16

Красивые и стильные: Пугачева и Галкин удивили публичным появлением

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 октября (обновляется)

08:38

Карта Deep State онлайн за 9 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:36

От "четырёх областей" к линии фронта: Арестович срочно изменил свой "мирный план"Видео

08:30

Воссоединение бывших: Юрий Никитин заговорил о юбилее со Славой Каминской

08:26

Атакованы порт и энергетика: Одесскую область охватили пожары, есть пострадавшиеФото

08:10

Топливный кризис в РФ набирает мощные оборотымнение

07:30

"Война в Газе закончилась": подписан первый этап мирного плана Трампа

06:44

Дроны атаковали Волгоградскую область РФ: горит газоперерабатывающий завод

06:10

Как Украина значительно расширила радиус своих ударов по РФмнение

06:00

Сын Нины Матвиенко рассказал тайну ее смерти - что произошло на самом деле

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 15 секунд найти 409

05:06

Гороскоп на завтра 10 октября: Овнам - неудача, Весам - неожиданный сюрприз

04:30

Подарок Вселенной: каких знаков зодиака ждет счастливый момент 9 октября

04:08

Назвать все - смогут единицы: ученые заявили о существовании девяти видов осадковВидео

03:30

Пятна и запах исчезнут: как правильно чистить кожаную куртку дома

02:30

Европу заморозит: катастрофический сценарий коллапса океанического течения

Реклама
02:03

Популярная украинская певица рассказала о сложностях первой беременности: "Тело уже не твое"

01:30

79-летняя Шер переживает кризис с младшим на 40 лет бойфрендом - СМИ

00:54

Десятки БпЛА и КАБов атакуют Сумщину: раздаются взрывы, есть раненые и погибшие

00:33

Целая дивизия и четыре бригады: РФ резко перебросила силы для начала нового наступления

00:21

Правительство приняло постановление: с кем Украина введет множественное гражданство

08 октября, среда
23:54

Строгие запреты, которые нельзя нарушать: приметы 9 октября

23:51

"Корявая была встреча": Лилия Подкопаева высказалась об отце-россиянине

22:59

Добропольская операция ВСУ: Зеленский раскрыл реальные цифры потерь оккупантов

22:55

"У меня отошли воды": женщина родила в прямом эфире на глазах у 29 тысяч человек

22:41

Изменит ли блэкаут в Москве ход войны - эксперт развенчал иллюзии

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
НапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять