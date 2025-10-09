"Любой ценой": русским поставлена задача срочно взять Покровск - Зеленский

Российские войска планировали оккупировать большую часть Донбасса до ноября, но украинские силы сорвали эти намерения.

РФ хочет взять Покровск любой ценой / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Что сказал Владимир Зеленский:

Украина продолжает контрнаступательную операцию на Донбассе

Российские войска теряют более 100 человек в сутки

Армия РФ планировала захватить Покровск любой ценой, но контрнаступательная операция Сил обороны в Донецкой области сорвала планы оккупантов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами 8 октября, пишет РБК-Украина.

"Был только что доклад главкома Сырского по ситуации на поле боя. Самые интенсивные направления - Покровск, Доброполье. Продолжается контрнаступательная операция. И мы считаем, что она очень сложная, но очень своевременная, и считаем, что она успешна", - сказал глава государства. видео дня

Зеленский отметил, что именно эта операция сорвала российскую летнюю наступательную кампанию. По его словам, с начала Добропольской операции, с 21 августа, потери российской армии превысили 12 тысяч человек, из них более 7 тысяч - погибшие.

Президент подчеркнул, что российские войска планировали оккупировать большую часть Донбасса до ноября, но украинские силы сорвали эти намерения.

"Эта операция, безусловно, имеет влияние на защиту Покровска. Понимая, что с Добропольем у них большие потери, сейчас русским поставлена задача взять Покровск срочно - любой ценой", - отметил он.

По словам Зеленского, за последние дни российские войска теряют более 100 человек в сутки, а иногда эта цифра достигает 200.

Отметим, что Покровск и прилегающие районы остаются среди самых горячих участков фронта. В последние дни там продолжаются ожесточенные бои, о чем регулярно информирует Генеральный штаб.

Ситуация на фронте - экспертное мнение

Как недавно писал Главред, военный эксперт и ветеран, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире "Киев24" подчеркнул, что в войне ключевое значение имеет соотношение личного состава сторон.

"У войны есть своя арифметика, и она очень жесткая и неумолимая. Если у тебя значительно меньше людей, чем у врага, то какую бы стратегию ты не выбрал - выше определенной планки не подскочишь", - пояснил Дикий.

Эксперт добавил, что частично недостаток людей можно компенсировать лучшей организацией, высоким качеством личного состава и передовыми технологиями, но при большой разнице приходится привлекать резервы.

Что происходит на фронте

Как писал Главред, Силы обороны Украины на Покровском направлении смогли освободить 180 квадратных километров территории и зачистить 200 кв. км от вражеских войск. Об этом рассказал командующий Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майор Игорь Плахута.

Кроме того, на фронте начался новый этап боевых действий, обусловленный ухудшением погодных условий. Как отметил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, холод, дожди и грязь меняют условия на поле боя, усложняя передвижение и заставляя армию адаптировать тактику. В то же время для ВСУ, имея значительный опыт, такая ситуация не является новой.

Напомним, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отметил, что ситуацию вблизи поселка Ямполь в Донецкой области удалось стабилизировать.

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

