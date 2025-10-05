Укр
"Эй, тыл, дай нам людей": технологии на войне не спасут, когда у врага больше военных

Виталий Кирсанов
5 октября 2025, 18:52
Никакие технологии не спасут на войне, когда у врага значительное численное преимущество, считает Евгений Дикий.
В войне решающую роль играет соотношение личного состава
В войне решающую роль играет соотношение личного состава

Что сказал Евгений Дикий:

  • У войны есть своя арифметика
  • Просто на фронте нужны еще люди

В войне решающую роль играет соотношение личного состава у воюющих сторон. При этом качество и технологии могут частично компенсировать недостаток людей, но при численном превосходстве это не спасет, и придется искать резервы. Об этом в эфире "Киев24" рассказал ветеран, бывший командир взвода батальона "Айдар", военный эксперт Евгений Дикий.

"У войны есть своя арифметика, и эта арифметика очень жесткая и неумолимая. Она упирается в то, что если у тебя в разы меньше личного состава, чем у врага, то что бы ты ни делал - ты выше определенной планки не прыгнешь", - отметил аналитик.

По его словам, если у тебя людей хотя бы в два-три раза меньше, то это еще можно компенсировать более эффективным управлением, качеством людей, лучшими технологиями.

"Но когда разница в 10-15 раз - ничем это не компенсируешь. Просто надо еще люди. И вот любой полководец, именно командующий высокого уровня, упирается в это ограничение и начинает рано или поздно кричать "Эй, тыл, дай нам людей, пополни нас, потому что мы больше не можем тебя защищать"", - сказал Дикий.

По его мнению, на уровне подразделений "еще можно набрать исключительно добровольцев", но на уровне всего фронта и даже отдельного рода войск - нет.

"И это то, что первое озвучил Залужный (бывший главком ВСУ Валерий Залужный - ред.), его не услышали, зато он за это выгреб. Но кто бы дальше ни приходил - он упирается в то же ограничение", - добавил эксперт.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине продлено военное положение и мобилизация. К военнообязанным относятся все мужчины от 25 до 60 лет, однако для категории 50+ существуют определенные особенности. Главред выяснил, кого именно могут мобилизовать после 50 лет.

Недавно вступил в силу закон №3632-ІХ, предусматривающий создание Единого государственного реестра военнообязанных. Его планируют полностью запустить до конца 2025 года.

Кроме этого, в Украине действует новый формат службы для добровольцев в возрасте 60+ - "Контракт 60+". Как пояснил офицер 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель, эти контракты заключаются на период военного положения. Они в основном касаются небоевых должностей, однако при наличии офицерского звания могут предусматривать и руководящие позиции.

О персоне: Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

