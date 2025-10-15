Начались отключения света по всей Украине - сколько не будет электроэнергии

https://glavred.info/ukraine/nachalis-otklyucheniya-sveta-po-vsey-ukraine-v-kakih-regionah-deystvuyut-grafiki-10706741.html Ссылка скопирована

Вечером, 15 октября, в значительном количестве регионов Украины были введены графики аварийных отключений. Кроме того, ДТЭК сообщил об экстренных отключениях света в ряде регионов.

Отмечается, что по команде "Укрэнерго" в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях проведены экстренные отключения электроэнергии.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что с 18:00 в регионе вводятся две очереди аварийных отключений по графику по команде из Киева.

На Сумщине аварийные отключения также организованы по указанию НЭК "Укрэнерго". Сейчас действуют графики для потребителей первой и второй очередей, сообщили в АО "Сумыоблэнерго".

Во Львове и области с 18:00 введены две очереди графиков аварийных отключений по распоряжению "Укрэнерго", сообщила Львовская ОГА.

По данным "Черновцыоблэнерго", в Черновицкой области также применены экстренные отключения.

"По команде диспетчеров Укрэнерго по всей Украине экстренно введены превентивные обесточивания энергообъектов. Отключения без предупреждения вводятся при крайней необходимости, чтобы сохранить энергосистему от значительных технологических разрушений", - говорится в сообщении.

Как сообщили в "Прикарпатьеоблэнерго", по распоряжению НЭК "Укрэнерго" с 18:00 в Ивано-Франковской области введены две очереди аварийных отключений (ГАО).

"ГАО - графики аварийных отключений, которые применяются экстренно в случае дефицита объемов электроэнергии. ГАО не имеют определенной продолжительности и отменяются только после соответствующего указания", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что из-за критической ситуации в объединенной энергосистеме Украины во всех регионах страны, кроме Донецкой и части Черниговской областей, введены аварийные отключения электроэнергии.

"Причина введения ограничений - последствия предыдущих российских атак на энергетическую инфраструктуру. На Черниговщине оператором системы распределения (облэнерго) сейчас применяется три очереди почасовых отключений. Во всех пострадавших от обстрелов регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы. Если у вас сейчас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.

