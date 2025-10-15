Укр
Министр обороны США пригрозил РФ и сделал заявление о завершении войны в Украине

Руслана Заклинская
15 октября 2025, 18:13
США готовы применить военные и другие меры в случае отсутствия пути к миру в краткосрочной перспективе.
Гегсет на "Рамштайн" пообещал России проблемы из-за войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Хэгсета:

  • Война в Украине завершится под руководством Трампа
  • Если мира не будет, США применят все необходимые меры против РФ
  • Путин должен остановить войну или заплатить

Война России против Украины завершится под руководством президента США Дональда Трампа и при поддержке ЕС. Если Путин не завершит ее, США и союзники примут "все необходимые меры", чтобы заставить РФ заплатить за агрессию. Об этом заявил министр войны Пит Хэгсета во время заседания Координационной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе.

"Под непоколебимым руководством президента Трампа, и в частности, вместе с нашими европейскими союзниками, мы положим конец войне в Украине. Война должна закончиться. Как мы видели, как он делал в Газе и на Ближнем Востоке, президент Трамп знает, как ковать мир, создавать возможности в ситуациях и сценариях, где мир кажется далеким. Он и только он обладает способностью это сделать. Эта война не началась во времена президента Трампа, но она закончится при его правлении. Поэтому давайте воспользуемся этим моментом, решительно будем ковать мир в Украине и принесем мир силой", - сказал он.

видео дня

Хэгсет также отметил, что в случае, если мир не будет достигнут в краткосрочной перспективе, США вместе с союзниками применят необходимые меры, "чтобы навязать России цену за продолжение агрессии".

"Если мы должны сделать этот шаг, Военное министерство США готово внести свой вклад таким образом, как это могут сделать только Соединенные Штаты", - подчеркнул министр.

По его словам, самыми эффективными факторами сдерживания российской агрессии является "смертоносное и боеспособное НАТО" под руководством Европы и украинская армия, способная защитить себя и "сдерживать российскую агрессию вдоль границы НАТО".

"Опять же, мир через силу", - добавил Хэгсет.

Хэгсетна "Рамштайн" пообещал России проблемы - видео:

США поставили России ультиматум / Фото: скриншот

Может ли РФ пойти на компромисс в войне - мнение эксперта

Политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что президент России Владимир Путин может рассмотреть компромисс лишь в случае, если его планы потерпят неудачу и военным путем достичь цели не удастся.

"Путин надеется на силу оружия. А в условиях, когда Путин хочет добиться результата военным путем, он не особо стремится идти на компромисс и садиться за стол переговоров", - подчеркнул Золотарев в комментарии Главреду.

Завершение войны в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 октября, что прекращение огня на Ближнем Востоке дает надежду на мир в Украине. По его словам, Дональд Трамп может использовать те же методы давления против Путина, чтобы заставить Россию завершить войну.

Также Зеленский встретится с Трампом, чтобы обсудить поставки оружия и пути завершения войны. Советник ОП Михаил Подоляк назвал три условия для мира.

Кроме этого, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что война в Украине может завершиться в течение нескольких месяцев или максимум за год. Ключевую роль в этом может сыграть позиция Китая.

О Персоне: Пит Хэгсет

Питер Брайан Гегсет - американский телеведущий, писатель и бывший офицер Национальной гвардии США, которого новоизбранный президент Дональд Трамп номинировал в ноябре 2024 года на должность министра обороны США в своем втором кабинете, сообщает Википедия.

Политический комментатор Fox News с 2014 года и соведущий Fox & Friends в выходные дни с 2017 по 2024 год, ранее он был исполнительным директором организаций Vets for Freedom и Concerned Veterans for America.

Гегсет рассматривался как кандидат на должность министра по делам ветеранов США в первой администрации Трампа, но вместо него был назначен Дэвид Шулкин. Гегсет является автором книг, среди которых "Американский крестовый поход" (2020) и "Война с воинами" (2024).

12 ноября 2024 года Трамп заявил, что Гегсет будет его кандидатом на должность министра обороны США.

