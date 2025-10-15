Укр
Какой будет война в 2026-м и новый фронт Путина в Европе: Коваленко сделал прогноз

Андрей Ганчук
15 октября 2025
Существует два сценария, Путин усилит свои войска в Украине, отметил Александр Коваленко.
Александр Коваленко
Россия в следующем году может пойти войной на Европу - Коваленко / Коллаж: Главред

Кратко:

  • Оккупанты могут восстановиться и пойти в большое летнее наступление в 2026 году
  • Группировка войск РФ в Украине может вырасти до 800-900 тысяч военных
  • Россия может напасть на страны Балтии, Польшу, Финляндию или Швецию

Война в следующем году может развиваться в фарватере двух сценариев. Первый предполагает определенное восстановление оккупантов России и новое летнее наступление в Украине с большим количеством военной техники. Второй предусматривает открытие Кремлем нового фронта – на этот раз в Европе. Россияне могут атаковать страны Балтии, Польшу, Финляндию или Швецию. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Возможно ли контрнаступление ВСУ

В интервью Главреду он рассказал, что при определенных обстоятельствах в следующем году возможно даже контрнаступление Сил обороны.

"Наши контрнаступательные операции вполне возможны, но все зависит от условий", - считает Коваленко.

Численность оккупантов в Украине может вырасти на 100-200 тысяч

При этом враг попытается увеличить численность своей группировки в Украине.

"При этом Путин насытит свои войска человеческим ресурсом в Украине: сейчас здесь воюет 700 тысяч россиян, но Путин может увеличить эту группировку до 800-900 тысяч в 2026 году. За счет этого России удастся держать нынешний темп продвижения. Мы до сих пор не адаптировались к такой войне и не везде эффективно используем инструментарий, который мог бы остановить эти пехотные человеческие массы. Там, где этот инструментарий используется, почти стагнация на линии боевого соприкосновения", - говорит Коваленко.

Также он назвал два сценария развития войны в 2026 году.

Большое летнее наступление России

Как полагает обозреватель, россияне за осенне-зимний период могут восстановить свой потенциал в вопросах применения военной техники. Если оккупантам удастся сэкономить технику, летом они могут провести новое большое наступление, которое станет "последним прыжком".

"Первый предполагает, что Россия попытается за осенне-зимний период немного восстановить свой потенциал в вопросах техники, иногда будет наступать с использованием классических механизированных колонн в сезон бездорожья, дождей, снега и морозов. Пехотой на самокатах в снег и мороз особо не поштурмуешь, как и в дождь и бездорожье. Все-таки к "гусянке" в определенный момент россияне могут вернуться.

Если Россия проведет осенне-зимний период в полевых боях пехотой, тогда ей нужно будет компенсировать потери в 2026 году. А, кроме того, в этом случае в 2026-м у россиян будет настолько много сэкономленной техники, что они смогут себе позволить очередное большое летнее наступление с большим количеством техники. Это будет последний "брусиловский рывок", последний "прыжок мангуста", - прогнозирует Коваленко.

Нападение России на Европу

Второй сценарий, по мнению Коваленко, предполагает открытие россиянами нового фронта в Европе.

"Украина является примером того, что Путин не смог сделать: "денацификацию" и демилитаризацию он так и не смог осуществить за четыре года войны, украинскую энергетику Россия все никак не может добить, на Зеленского надавить и заставить вывести войска из четырех областей тоже не удается, мирные переговоры на условиях Москвы не проводятся. Для Путина война в Украине уже является токсичной темой, поэтому открытие нового театра боевых действий может отвлечь внимание россиян от Украины", - отметил эксперт.

Смотрите видео, в котором Коваленко рассказал о сценариях войны в 2026 году:

На какие страны может напасть Россия

Аналитик считает, что новый фронт де-факто может появиться где угодно, в том числе и в Европе. В таком случае Россия способна пойти открытой войной против стран Балтии, Польши, Финляндии или Швеции.

"Кроме того, новый театр боевых действий может быть открыт где угодно, даже в Европе – это для России будет "священная война с НАТО". То есть это будут не гибридные действия россиян с беспилотниками, которые мы наблюдаем в Польше и много где в Европе, а открытая агрессия против стран Балтии, Польши, Финляндии или Швеции", - подчеркнул Александр Коваленко.

Угроза войны России против Европы – новости по теме:

Как сообщал Главред, журналисты The Telegraph ранее опубликовали материал, в котором говорится, что Путин попал в тупик и может начать новую войну. Самыми уязвимыми точками в Европе могут стать Нарва в Эстонии и Сувалкский коридор.

Россия готова проверить границы Европы и в любой момент может устроить "горячее противостояние", считает президент Федеральной службы внешней разведки Германии Мартин Йегер. Кремль уже рассматривает Европу как противника и воюющую сторону, и способен развязать военную агрессию даже раньше предполагаемого 2029 года.

Европе нужно быть готовой к ударам России вглубь своей территории, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он призвал европейцев быть готовыми к поддержке Украины в войне еще как минимум три года.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

