Война в Украине на три года и удары РФ вглубь Европы: Сикорский сделал заявление

Андрей Ганчук
15 октября 2025, 09:25
Союзники ведут себя "безответственно" в ситуации с защитой от российских дронов, считает Радослав Сикорский.
Путин может ударить вглубь Европы, нужно готовить защиту от дронов - Сикорский / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: YouTube

  • Россия может нанести удары вглубь Европы
  • Европа не подготовилась к защите от дронов
  • Европе нужно готовиться к поддержке Украины еще как минимум 3 года

Европе следует быть готовой к ударам страны-оккупанта России вглубь региона. Отказ от создания оборонительных систем, таких как "стена дронов" на востоке, является безответственным шагом. Европейцам нужно готовиться к поддержке Украины в отражении российской агрессии еще как минимум три года. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Решение Трампа и удары Украины по России

Как сообщает Reuters, во время выступления в Лондоне, где прошла презентация сбитого в Украине иранского дрона Shahed-136, Сикорский призвал страны Европы "сохранять курс" на поддержку Украины. Он надеется, что Трамп предоставит Киеву ракеты Tomahawk для усиления ударов по российской инфраструктуре.

Как отметил глава польской дипломатии, поставки Украине большего количества оружия, включающие системы ПВО, а также ракеты ближнего и дальнего радиуса действия, необходимы для защиты Европы. Ведь дроны РФ уже фиксировались в воздушном пространстве Польши, а истребители – в небе над Эстонией.

"Может достичь глубины Европы"

Более того, Сикорский акцентировал внимание на том, что Россия, "к сожалению, может достичь глубины Европы".

"Мы должны быть готовы противостоять этому, и поэтому, я считаю, не создавать сейчас противодронный потенциал — безответственно", - добавил дипломат, рассуждая об инициативе "стена дронов".

Европа должна быть готова к поддержке Украины еще как минимум 3 года

Также он призвал Европу быть готовой к поддержке Украины еще как минимум три года. По мнению главы МИД Польши, именно на такой срок якобы рассчитаны планы Киева.

"Украинцы планируют эту войну на три года — и это разумно. А мы должны убедить Путина, что готовы сохранять курс как минимум эти три года", - подчеркнул Радослав Сикорский.

Что говорит эксперт

Россия может открыть новый фронт войны, но уже против Европы, рассказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко во время чата на Главреде.

По его словам, при таком сценарии речь пойдет уже об открытой военной агрессии против таких стран, как, к примеру, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Швеция или Финляндия.

"Кроме того, новый театр боевых действий может быть открыт где угодно, даже в Европе – это для России будет "священная война с НАТО". То есть это будут не гибридные действия россиян с беспилотниками, которые мы наблюдаем в Польше и много где в Европе, а открытая агрессия против стран Балтии, Польши, Финляндии или Швеции", - подчеркнул Коваленко.

Как сообщал Главред, ранее президент Владимир Зеленский сказал, что если кремлевский руководитель Владимир Путин проведет мобилизацию, он начнет войну против Европы. Вражеские силы будут пытаться продвинуться там, где смогут.

"Почему я считаю, что есть такой риск? А потому, что ему нужно "продавать" успех. В войне против Украины все, что он мог "продать", он уже "продал", и вы видите, как я и сказал, уже товар некачественный – он "продает" ложь, что якобы может чего-то достичь в войне против Украины. А где могут быть быстрые его успехи? Смотрите на карту Европы. Где будут быстрые успехи, туда он и пойдет, если будет мобилизация. Это точно. А для чего ему мобилизовать миллионы? Есть большой риск, что Путин пойдет реально в мировую войну", - объяснил Зеленский.

Журналисты BBC напомнили, что профессор международной политики Мюнхенского университета Бундесвера Карло Масала написал книгу "Если Россия победит: один сценарий", в которой указал варианты агрессии Путина против Европы. В ней указано, что российские войска могут атаковать Нарву в Эстонии и захватить остров Гюмаа. Тогда война начнется в трех странах Североатлантического альянса, а лидеры Запада во главе с Соединенными Штатами не решатся воевать с оккупантами.

Путин попал в тупик и может начать новую войну, написали журналисты The Telegraph. Наиболее уязвимые точки – Нарва и Сувалкский коридор. У Путина огромные проблемы, и он может попытаться решить их путем военной агрессии против Европы.

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

