РФ не отправит всю технику в Украину: раскрыт более "выгодный" план оккупантов

Мария Николишин
15 октября 2025, 16:56
Коваленко сказал, при каких условиях РФ будет полностью разоружена.
РФ не отправит всю технику в Украину: раскрыт более 'выгодный' план оккупантов
Куда Россия направит свои ресурсы / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Главное из заявления эксперта:

  • России выгоднее использовать свой ресурс там, где к этому не готовы
  • Если оккупанты используют его в Украине, то все потеряют
  • Россияне склонны открыть новый театр боевых действий

Если страна-агрессор Россия использует в Украине накопленную технику и человеческий ресурс в следующем году, то она все потеряет. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Да, она (Россия, - ред.) захватит определенные территории, но весь ее ресурс будет нивелирован. В Москве это понимают", - подчеркнул он.

По его словам, России выгоднее использовать свой ресурс там, где к этому не готовы: где нет kill-зон, линий обороны, рубежей, где не умеют пользоваться FPV-дронами.

"Именно там Россия будет пытаться использовать танковые кулаки. Если Россия использует танки в Украине, это будет полная аннигиляция того, что еще осталось и что было накоплено", - подчеркнул обозреватель.

Коваленко также подчеркнул, что Россия может захватить украинские территории, где сейчас проходит линия боевых столкновений, если бросит накопленные ресурсы.

"Российские войска будут продвигаться вперед, это следует понимать. Но это будет последний прогресс из тех, что Россия может осуществить. После этого РФ будет полностью разоружена. Поэтому россияне будут склонны открыть новый театр боевых действий и там использовать свою технику", - подытожил он.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал о дефиците танков, ПВО и не только в России и о планах Путина на 2026 год по войне в Украине:

Путин готовит "второй фронт"

Политолог, директор Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко говорил, что российский диктатор Владимир Путин может готовить "второй фронт".

По его мнению, провокации России будут происходить непосредственно на земле, а также с использованием ударных дронов уже по территории Польши или Румынии.

"Вероятно, целью станет логистическая инфраструктура. Но под удар могут попасть и другие страны. Речь идет о сценарии контролируемой эскалации, где главным сценаристом выступает непосредственно Путин", - считает он.

Угроза РФ для НАТО - что известно

Как сообщал Главред, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес сказал, что если бы Россия в 2025 году напала на Польшу так же, как она напала на Украину, ее бы уничтожили силы ВВС НАТО и сухопутные войска Альянса.

В отчете Института изучения войны отмечалось, что страна-агрессор Россия в дальнейшем усиливает диверсионные и разведывательные миссии в Европе. Кремль может создать серьезную угрозу для НАТО значительно раньше, чем прогнозируют европейские лидеры.

Также известно, что союзники по НАТО обсуждают более решительную реакцию на провокации российского диктатора Владимира Путина, а именно развертывание вооруженных беспилотников вдоль границы с РФ и ослабление ограничений для пилотов, чтобы позволить им открывать огонь по российским самолетам.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

