'Интересы страны': в Кремле ответили Трампу и традиционно обвинили Украину

В Кремле отреагировали на высказывания Трампа о Путине и его войне.

https://glavred.info/world/interesy-strany-v-kremle-otvetili-trampu-i-tradicionno-obvinili-ukrainu-10706666.html Ссылка скопирована

В Кремле ответили Трампу / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Песков заявил, что Путин якобы руководствуется интересами своей страны

В то же время, война против Украины якобы нужна для обеспечения будущего России

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал последние высказывания президента США Дональда Трампа о диктаторе Владимире Путине.

В частности, он отметил, что Путин якобы руководствуется интересами своей страны.

видео дня

"Здесь я не хотел бы комментировать отношение президента США к тем или иным действиям президента России. Президент Российской Федерации всегда руководствуется интересами своей страны, интересами своего народа", - сказал Песков.

По его словам, все, что делает Путин, происходит "для обеспечения настоящего и обеспечения будущего наших людей".

Представитель Кремля также добавил, что якобы именно для этого проводится "специальная военная операция" - так в РФ называют войну против Украины.

"Путин неоднократно говорил, что он открыт для перевода всего процесса в политико-дипломатическое русло. Сейчас с этим проблема", - добавил Песков.

Он также традиционно обвинил в этой проблеме Украину, которую якобы европейцы ежедневно провоцируют на продолжение войны.

Заявление Трампа о Путине

Президент США Дональд Трамп ранее выразил разочарование российским диктатором Владимиром Путиным.

Он говорил, что ранее имел хорошие отношения с Путиным и, вероятно, они остаются таковыми, однако не понимает, почему российский диктатор продолжает войну, которая принесла ему много проблем.

Трамп также подчеркнул, что война длится уже четвертый год, хотя Путин должен был бы завершить ее всего за неделю.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что завершение войны в Украине может быть проще, чем урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке.

Советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что есть три условия мирного соглашения между Украиной и РФ: существенное усиление Украины, значительное давление на Россию, мощный опосредованный удар по странам войны (в первую очередь это Китай).

В то же время, президент США Дональд Трамп убежден, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган может помочь положить конец войне в Украине.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред