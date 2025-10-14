Почему Трамп начал говорить о Tomahawk для Украины - раскрыт план Белого дома

Дональд Трамп пытается отдалить Россию от Китая, однако это нереально, поскольку Путин находится под полным влиянием Пекина, отметил Жданов.

Почему Трамп начал говорить о Tomahawk для Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

О чем сказал Жданов:

Трамп хочет отдалить Россию от Китая

Путин не критиковал открыто политику Трампа

Настроения в США влияют на заявления Трампа

Настроения в американском обществе заставляют президента США Дональда Трампа менять позицию относительно войны России против Украины, в частности в вопросе передачи ракет Tomahawk. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По мнению Жданова, Дональд Трамп стремится отдалить Россию от Китая, однако понимает, что это невозможно, ведь Китай полностью подчинил себе Путина, который, находясь под влиянием Пекина, может позволять себе даже резкие заявления в отношении США.

В то же время эксперт отмечает, что Путин не высказывался негативно о Трампе и готов с ним общаться, если тот будет действовать в выгодном для него русле.

При этом, по словам Жданова, внутриполитические настроения в США заставляют Трампа делать нынешние громкие заявления, в частности о ракетах Tomahawk.

"К тому же Трамп очень болезненно относится к любому падению собственного рейтинга. А у Трампа самый большой антирейтинг среди всех американских президентов", - резюмирует он.

Сравнение ракет Калибр и Tomahawk / Инфографика: Главред

Когда Трамп может ввести новые санкции против России - мнение эксперта

Как писал Главред, Трамп заявил, что если Россия не согласится на мирное соглашение по прекращению войны в Украине, Вашингтон готов ввести мощные таможенные тарифы. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что определенные решения могут быть приняты еще до Нового года, ведь на Трампа давят выборы в Конгресс и внутренняя политическая повестка дня. Он также отметил, что ситуация зависит и от хода переговоров США с Китаем.

Эксперт подчеркнул, что после многочисленных заявлений Трампа о пошлинах и ситуации в Украине ему нужен реальный результат, который подтвердит его намерения.

"Тем более на Трампа давят его избиратели, которые хотят видеть в нем "крутого перца" и ковбоя. А пока действия Трампа в отношении Путина не позволяют ему выглядеть "крутым перцем" и ковбоем", - объясняет эксперт.

Передача Украине ракет Tomahawk - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, прекращение боевых действий на Ближнем Востоке, по словам президента Украины Владимира Зеленского, дает надежду на то, что мир может наступить и в Украине. Отвечая на вопрос журналистов о возможном одобрении Трампом передачи Украине ракет Tomahawk, Зеленский отметил, что процесс еще продолжается, и окончательного решения пока нет.

Как сообщает Financial Times, американский президент рассматривает вариант продажи Киеву определенного количества этих дальнобойных ракет, но сначала хочет получить четкое понимание, как именно Украина планирует их использовать. Эксперты считают, что даже в случае положительного решения Киев получит от 20 до 50 ракет, чего будет недостаточно для кардинальных изменений на фронте.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко подчеркнул, что вопрос Tomahawk скорее касается не военной помощи Украине, а политического давления на Россию.

Другие новости:

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

