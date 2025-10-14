Ломаченко може знову вийти на ринг: суперником може стати легенда боксу

Украинский боксер и филиппинец готовятся к шоу в разных весовых категориях.

Ломаченко может вернуться на ринг после объявления о завершении карьеры / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/loma4enko

Пакьяо анонсировал выставочный бой с Ломаченко на начало 2026 года

Бой планируется в США, соперник - экс-чемпион в трех дивизионах Ломаченко

Пакьяо вернулся на ринг в июле 2025-го, Ломаченко завершил карьеру в июне 2025-го

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO) анонсировал подготовку большого выставочного поединка.

По информации издания Daily Tribune, соперником филиппинца станет бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко. Шоу ориентировочно планируется на начало 2026 года в США.

Промоутер Ломаченко Боб Арум и компания Top Rank пока не комментируют возможный бой.

Напомним, что 46-летний Пакьяо вернулся на ринг 19 июля 2025 года, а поединок с чемпионом WBC Марио Барриосом завершился вничью. 37-летний Ломаченко в последний раз дрался в мае 2024 года, одолев Джорджа Камбососа, а в июне 2025-го официально объявил о завершении карьеры.

Заметим, что Ломаченко в основном выступал в легком весе, тогда как Пакьяо дрался в полусреднем.

Кроме того, на официальном аккаунте BoxRaw, производителя боксерского мерча на мировом рынке, появилась новая информация о планах легендарного Мэнни Пакьяо.

Паблик анонсировал, что следующий бой Пакьяо вроде бы запланирован на январь 2026 года.

По данным производителя мерча, среди потенциальных соперников "Пак Мэна" неожиданно появился украинский боксер, который ранее завершил карьеру из-за проблем со спиной.

