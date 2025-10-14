Свитолина номинирована на престижную премию: известна сумма для победителя

Элина Свитолина продолжает покорять международные корты и получает номинацию на престижную премию за выступление в составе сборной Украины.

Элина продолжает укреплять позиции украинского тенниса на мировой арене / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial

Элина Свитолина номинирована на премию "Heart Award"

Украинская теннисистка помогла сборной попасть в четверку мира

Голосование за премию продлится до 24 октября

Первая ракетка Украины Элина Свитолина отличилась в составе национальной сборной на Кубке Билли Джин Кинг, помогши команде впервые в истории попасть в четверку сильнейших сборных мира. Значительный вклад в этот успех сделала именно Свитолина, сообщает сайт Кубка Билли Джин Кинг.

Организаторы турнира номинировали украинскую теннисистку на премию "Heart Award", которая отмечает игроков, проявивших исключительное мужество на корте и преданность команде.

На награду, кроме Свитолиной, также претендуют Джессика Пегула (США), Жасмин Паолини (Италия) и Элизабетта Коччаретто (Италия). Голосование проходит на официальном сайте турнира и продлится до 24 октября.

Элина Свитолина / инфографика: Главред

Победительница "Heart Award" получит денежный приз в размере 10 тысяч долларов, который можно потратить на благотворительность. Элина имеет шанс второй раз подряд получить престижную награду: в июне этого года она уже была отмечена за выступление в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

О персоне: Элина Свитолина Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".

