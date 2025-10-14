Укр
Свитолина номинирована на престижную премию: известна сумма для победителя

Руслан Иваненко
14 октября 2025, 00:15
Элина Свитолина продолжает покорять международные корты и получает номинацию на престижную премию за выступление в составе сборной Украины.
Свитолина
Элина продолжает укреплять позиции украинского тенниса на мировой арене / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial

Кратко:

  • Элина Свитолина номинирована на премию "Heart Award"
  • Украинская теннисистка помогла сборной попасть в четверку мира
  • Голосование за премию продлится до 24 октября

Первая ракетка Украины Элина Свитолина отличилась в составе национальной сборной на Кубке Билли Джин Кинг, помогши команде впервые в истории попасть в четверку сильнейших сборных мира. Значительный вклад в этот успех сделала именно Свитолина, сообщает сайт Кубка Билли Джин Кинг.

Организаторы турнира номинировали украинскую теннисистку на премию "Heart Award", которая отмечает игроков, проявивших исключительное мужество на корте и преданность команде.

На награду, кроме Свитолиной, также претендуют Джессика Пегула (США), Жасмин Паолини (Италия) и Элизабетта Коччаретто (Италия). Голосование проходит на официальном сайте турнира и продлится до 24 октября.

Элина Свитолина
Элина Свитолина / инфографика: Главред

Победительница "Heart Award" получит денежный приз в размере 10 тысяч долларов, который можно потратить на благотворительность. Элина имеет шанс второй раз подряд получить престижную награду: в июне этого года она уже была отмечена за выступление в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Отметим, как сообщал Главред, шестилетняя украинская гимнастка Регина Абрамова из Львовской области установила мировой рекорд Гиннесса, выполнив 223 подъема с переворотом на перекладине.

Кроме того, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров во время предматчевой пресс-конференции эмоционально ответил на вопрос о возможном переходе в греческий "Панатинаикос", подтвердив интерес со стороны клубов, но подчеркнув свою преданность национальной команде.

Напомним, что украинский нападающий Артем Довбик стал объектом крайне жесткой критики со стороны бразильского журналиста Роберто Пато Моуре. Эксперт, комментируя выступления "Ромы", резко высказался о роли украинца в команде под руководством тренера Гасперини.

О персоне: Элина Свитолина

Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".

Какой рейтинг у Зеленского и сколько украинцев ему доверяют – опрос

