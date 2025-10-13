Укр
223 подъема с переворотом: 6-летняя украинская гимнастка установила мировой рекорд

Виталий Кирсанов
13 октября 2025, 16:22
Регина Абрамова занимается в детско-юношеской спортивной школе по шесть-семь часов в день.
Украинская гимнастка установила мировой рекорд
Украинская гимнастка установила мировой рекорд / коллаж: Главред, фото: loda.gov.ua

Кратко:

  • Гимнастка выполнила 223 подъема с переворотом на перекладине
  • Регине удалось превзойти прошлый рекорд более чем в 2,5 раза

Шестилетняя украинская гимнастка Регина Абрамова из Львовской области установила мировой рекорд Гиннесса, выполнив 223 подъема с переворотом на перекладине. Об этом сообщила Львовская областная военная администрация.

В ОВА отметили, что предыдущий мировой рекорд в 2017 году также установила украинка, семилетняя Николь Князева, совершившая 80 подъемов с переворотом.

видео дня

"Регине удалось превзойти ее результат более чем в 2,5 раза. Для Регины это уже четвертый рекорд. В пятилетнем возрасте она установила три национальных достижения: "Самое длительное удержание тела ребенком в позиции прямой перевернутый вис на кольцах. Девочка продержалась на кольцах пять минут 52 секунды... Регина мечтает стать олимпийской чемпионкой, а свои рекорды и спортивные достижения посвящает Украине и нашим защитникам и защитницам", – говорится в релизе.

Пресс-служба ОВА отметила, что Абрамова занимается в детско-юношеской спортивной школе по шесть-семь часов в день.

Ранее она стала самым младшим ребенком, который самостоятельно совершил восхождение на Говерлу, преодолев весь маршрут без посторонней помощи за два часа 29 минут. В пять лет она 55 раз выполнила подъем с переворотом на перекладине.

