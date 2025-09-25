"Уйти нельзя остаться": эксперт раскрыл, может ли Ребров покинуть сборную

Эксперт выражает беспокойство из-за слухов об уходе главного тренера сборной Украины.

Футбольный эксперт комментирует слухи о Реброве в Панатинаикос / Колаж: Главред, фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Кратко:

Сергей Ребров может покинуть сборную Украины из-за интереса Панатинаикоса

Греческий клуб Панатинаикос заинтересовался главным тренером сборной Украины

Появились слухи о возможном уходе Реброва и переговорах с Панатинаикосом

Недавно в медиа появились слухи, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может покинуть национальную команду, а его кандидатура заинтересовала греческий клуб Панатинаикос. Эксперт Игорь Цыганик в комментарии 24 каналу высказался относительно этих заявлений.

"Мне не нравится ситуация, когда манипулируют национальной сборной, а тем более, что сейчас появляются разговоры о Панатинаикосе, я не хочу вообще об этом слышать. Однако я понимаю, что дыма без огня не бывает, это своего рода манипуляция агентов", - отметил Цыганык. видео дня

Манипуляции агентов

Эксперт добавил, что сейчас агенты пытаются найти работу для своего клиента, из-за чего и возникают слухи о заинтересованности Панатинаикоса. Он подчеркнул, что манипулировать темой национальной сборной неприемлемо.

Оценка игры сборной Украины

Кроме того, Цыганик высказался о текущей игре сборной Украины: "Я единственное что могу сказать это то, что на сегодняшний момент можно констатировать - игры, которую я хотел бы увидеть от национальной сборной, ее нет. Я могу закрыть глаза, когда нет игры, но есть результат, чтобы мы там не говорили - в футболе важен результат. Но когда нет ни игры, ни результата, то об этом надо говорить, потому что это все-таки национальная сборная, это достояние всего государства, а не отдельных людей", - подчеркнул эксперт.

Последние новости спорта

