'Золотой мяч' 2025: стало известно, кто стал героем главного футбольного события года

Пятеро игроков ПСЖ входят в десятку лучших, демонстрируя силу клуба в Лиге чемпионов.

Дембеле возглавляет топ-10 лучших футболистов сезона и устанавливает рекорд для Франции / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Усман Дембеле выиграл "Золотой мяч" 2025 года

ПСЖ выиграл Лигу чемпионов, пятеро игроков в топ-10

Дембеле первый француз после Бензема, суммарно 8 наград

Вингер ПСЖ и национальной сборной Франции Усман Дембеле признан лучшим футболистом сезона 2024/25. Об этом сообщает "Суспільне Спорт".

Достижения Дембеле в сезоне 2024/25

В прошлом сезоне Дембеле получил с ПСЖ свой первый трофей Лиги чемпионов и был признан лучшим игроком турнира. В составе сборной Франции вингер стал бронзовым призером Лиги наций.

Журналисты отдали предпочтение Дембеле над вингером "Барселоны" и сборной Испании Ламином Ямалем, который занял второе место и получил Kopa Trophy - награду лучшему молодому игроку.

В топ-10 номинации попали пятеро футболистов ПСЖ: кроме Дембеле, в списке - полузащитник Витинья, защитники Ашраф Хакими и Нуну Мендеш, а также вратарь Джанлуиджи Доннарумма, который в это межсезонье перешел в "Манчестер Сити".

Топ-10 "Золотого мяча" 2025 года

Усман Дембеле (ПСЖ / Франция) Ламин Ямаль ("Барселона" / Испания) Витинья (ПСЖ / Португалия) Мохамед Салах ("Ливерпуль" / Египет) Рафинья ("Барселона" / Бразилия) Ашраф Хакими (ПСЖ / Марокко) Килиан Мбаппе ("Реал" / Франция) Коул Палмер ("Челси" / Англия) Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ / Италия) Нуну Мендеш (ПСЖ / Португалия)

Рекорды и история

Для французского футболиста это первый "Золотой мяч" после 2022 года, когда его получил Карим Бензема. Среди игроков ПСЖ премию ранее получал только Лионель Месси (2021).

В то же время Дембеле стал частью рекорда: французские футболисты теперь суммарно выигрывали "Золотой мяч" восемь раз - на уровне с Аргентиной (все восемь - Месси).

"Золотой мяч" 2025 / Фото: Скриншот

