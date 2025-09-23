Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

"Золотой мяч" 2025: стало известно, кто стал героем главного футбольного события года

Руслан Иваненко
23 сентября 2025, 00:02обновлено 23 сентября, 00:44
79
Пятеро игроков ПСЖ входят в десятку лучших, демонстрируя силу клуба в Лиге чемпионов.
спорт
Дембеле возглавляет топ-10 лучших футболистов сезона и устанавливает рекорд для Франции / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Усман Дембеле выиграл "Золотой мяч" 2025 года
  • ПСЖ выиграл Лигу чемпионов, пятеро игроков в топ-10
  • Дембеле первый француз после Бензема, суммарно 8 наград

Вингер ПСЖ и национальной сборной Франции Усман Дембеле признан лучшим футболистом сезона 2024/25. Об этом сообщает "Суспільне Спорт".

Достижения Дембеле в сезоне 2024/25

В прошлом сезоне Дембеле получил с ПСЖ свой первый трофей Лиги чемпионов и был признан лучшим игроком турнира. В составе сборной Франции вингер стал бронзовым призером Лиги наций.

видео дня

Журналисты отдали предпочтение Дембеле над вингером "Барселоны" и сборной Испании Ламином Ямалем, который занял второе место и получил Kopa Trophy - награду лучшему молодому игроку.

В топ-10 номинации попали пятеро футболистов ПСЖ: кроме Дембеле, в списке - полузащитник Витинья, защитники Ашраф Хакими и Нуну Мендеш, а также вратарь Джанлуиджи Доннарумма, который в это межсезонье перешел в "Манчестер Сити".

Топ-10 "Золотого мяча" 2025 года

  1. Усман Дембеле (ПСЖ / Франция)
  2. Ламин Ямаль ("Барселона" / Испания)
  3. Витинья (ПСЖ / Португалия)
  4. Мохамед Салах ("Ливерпуль" / Египет)
  5. Рафинья ("Барселона" / Бразилия)
  6. Ашраф Хакими (ПСЖ / Марокко)
  7. Килиан Мбаппе ("Реал" / Франция)
  8. Коул Палмер ("Челси" / Англия)
  9. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ / Италия)
  10. Нуну Мендеш (ПСЖ / Португалия)

Рекорды и история

Для французского футболиста это первый "Золотой мяч" после 2022 года, когда его получил Карим Бензема. Среди игроков ПСЖ премию ранее получал только Лионель Месси (2021).

В то же время Дембеле стал частью рекорда: французские футболисты теперь суммарно выигрывали "Золотой мяч" восемь раз - на уровне с Аргентиной (все восемь - Месси).

'Золотой мяч' 2025: стало известно, кто стал героем главного футбольного события года
"Золотой мяч" 2025 / Фото: Скриншот

Смотрите видео вручения "Золотого мяча" 2025 года

Последние новости спорта

Отметим, как сообщал Главред Ярослава Магучих и Юлия Левченко выступили в прыжках в высоту на чемпионате мира-2025. Магучих получила бронзовую медаль, а Левченко заняла пятое место.

Кроме того, киевское "Динамо" имеет шанс выйти в основной раунд Лиги Европы в случае отстранения израильского клуба "Маккаби" Тель-Авив.

А также греческий клуб Панатинаикос якобы интересовался главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым. Однако 51-летний специалист отрицает какие-либо переговоры с представителями греческого клуба.

Читайте также:

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Золотой мяч новости футбола новости спорта
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ готовит новый плацдарм: есть угроза нападения на Одесскую область

РФ готовит новый плацдарм: есть угроза нападения на Одесскую область

00:42Война
"Золотой мяч" 2025: стало известно, кто стал героем главного футбольного события года

"Золотой мяч" 2025: стало известно, кто стал героем главного футбольного события года

00:02Спорт
Зеленский прибыл в США: раскрыты детали запланированных встреч

Зеленский прибыл в США: раскрыты детали запланированных встреч

23:30Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Мощный шторм накрывает страну: всем стоит готовиться к новой магнитной буре

Мощный шторм накрывает страну: всем стоит готовиться к новой магнитной буре

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Дар Вселенной: у трех знаков зодиака начнется эра достатка 22 сентября

Дар Вселенной: у трех знаков зодиака начнется эра достатка 22 сентября

Гороскоп на завтра 23 сентября: Девам - хорошие новости, Скорпионам - комплименты

Гороскоп на завтра 23 сентября: Девам - хорошие новости, Скорпионам - комплименты

Китайский гороскоп на завтра 23 сентября: Тиграм - сложности, Козлам - стресс

Китайский гороскоп на завтра 23 сентября: Тиграм - сложности, Козлам - стресс

Последние новости

00:42

РФ готовит новый плацдарм: есть угроза нападения на Одесскую область

00:12

Как проверить амортизаторы авто за минуту: инженер раскрыл простой гаражный тест

00:02

"Золотой мяч" 2025: стало известно, кто стал героем главного футбольного события годаВидео

22 сентября, понедельник
23:30

Зеленский прибыл в США: раскрыты детали запланированных встречВидео

22:57

"Ленивый" способ: как превратить листья в "черное золото" всего за одну осеньВидео

Путин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – НовакПутин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – Новак
21:31

"Вас предупредили": на Путина набросились с угрозами во время заседания ООН

21:21

Под ударом одновременно три крупных города: РФ атакует Украину баллистикой и дронами

21:17

В Белом доме анонсировали переговоры Зеленского и Трампа - когда они состоятся

21:08

Почему Владимир Зеленский отказался от синего костюма - неожиданный ответ

Реклама
21:02

Доллар и евро безумно взлетели вверх: новый курс валют на 23 сентября

20:54

Предки были иностранцами: в каких фамилиях спрятано американское происхождение

20:33

"Он как собачонка": всплыла правда о браке Пугачевой и Киркорова

20:31

Уже совсем скоро ударят первые заморозки: синоптики назвали дату сильного похолодания

20:19

"Динамо" может получить путевку в Лигу Европы: о чем идет речь

20:13

Кого ждет особая судьба и предназначение: ответ спрятан в дате рождения

20:04

Москву берут в кольцо: в столице России звучат масштабные взрывы

19:50

Враг усилит удары по Украине: в Генштабе предупредили украинцев об опасности

19:41

"Будут грести всех": что ждет россиян после заявлений Кремля о мобилизации

19:33

Война за "красивый" финал: военный объяснил, что планирует Путин на Донбассе

19:22

Сами притянете к себе проблемы: что нельзя делать 23 сентября, приметы

Реклама
19:18

Бойцы полка "Ахиллес" усадили невредимым дрон РФ: что с ним сделают дальше

19:10

Чего боится Путин?мнение

19:03

Кто такие хасиды и почему они едут в Украину даже во время войныВидео

18:49

Столкнулся с Землей и исчез - куда делся гигантский астероид-убийца динозавровВидео

18:45

Мобилизация по новым правилам: что изменит запуск единого реестра военнообязанных

18:44

Выбрасывать точно не стоит: что можно сделать из втулок от туалетной бумагиВидео

18:15

Кто сыграет Волан-де-морта: "Гарри Поттер" от HBO бросает вызов Джоан Роулинг

18:07

Цены на яйца снизились: стоимость в супермаркетах резко изменилась

18:00

Россияне рвутся к окраинам: в ВСУ предупредили об угрозе для многосоттысячного города

17:45

Ошибаются даже опытные водители: запутанный тест по ПДД на логикуВидео

17:06

"Жизненно необходимо для Путина": в Генштабе раскрыли новые намерения и цели Кремля

17:01

Самый суровый приговор: в деле об убийстве парня в фуникулере поставлена точка

16:55

Под угрозой два стратегических города: прогноз нового наступления РФ

16:50

Можно ли есть кровянку: секреты блюда, которое ценили наши предкиВидео

16:44

Где рыба среди осьминогов: только единицы смогут ее увидеть

16:35

Россияне объявили об окружении Купянска - в ВСУ сделали заявление

16:29

Толпа не для них: шесть знаков зодиака, которые ненавидят быть в центре внимания

16:17

Главный не сам Купянск: эксперт назвал более важную цель для врага на Харьковщине

16:05

Удивительный результат: простой натуральный способ очистки стиральной машиныВидео

15:52

РФ попытается захватить два города Украины: что задумали оккупанты

Реклама
15:45

Мясо разморозится за считанные минуты: простой лайфхак с кастрюлямиВидео

15:33

Увидите меня в париках: Симоньян озвучила диагноз и сделала мрачное заявление

15:29

В Украине массово упали цены на ключевые овощи - что и сколько стоит

15:25

РФ вышла из моратория относительно ядерного оружия: какой ультиматум Путин поставил СШАВидео

15:23

Продвинулись до 2,5 километра: Сырский сообщил о важном успехе Сил обороны

15:01

Белый дом станет ареной UFC: Трамп пообещал грандиозное шоуВидео

14:53

Удивляет водителей: что на самом деле означает синий знак Stop на дорогеВидео

14:25

"Каждый день это борьба": Алена Мозговая тронула признанием о тяжелой болезни

14:25

Российские "Чайки" сожгли не случайно - СМИ раскрыли, что стоит за атакой ГУР

14:16

Круче Нутеллы: рецепт шоколадной пасты из трех ингредиентов за 5 минут

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
НапиткиЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять