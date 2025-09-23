'Золотой мяч' 2025: стало известно, кто стал героем главного футбольного события года

Кратко:
- Усман Дембеле выиграл "Золотой мяч" 2025 года
- ПСЖ выиграл Лигу чемпионов, пятеро игроков в топ-10
- Дембеле первый француз после Бензема, суммарно 8 наград
Вингер ПСЖ и национальной сборной Франции Усман Дембеле признан лучшим футболистом сезона 2024/25. Об этом сообщает "Суспільне Спорт".
Достижения Дембеле в сезоне 2024/25
В прошлом сезоне Дембеле получил с ПСЖ свой первый трофей Лиги чемпионов и был признан лучшим игроком турнира. В составе сборной Франции вингер стал бронзовым призером Лиги наций.
Журналисты отдали предпочтение Дембеле над вингером "Барселоны" и сборной Испании Ламином Ямалем, который занял второе место и получил Kopa Trophy - награду лучшему молодому игроку.
В топ-10 номинации попали пятеро футболистов ПСЖ: кроме Дембеле, в списке - полузащитник Витинья, защитники Ашраф Хакими и Нуну Мендеш, а также вратарь Джанлуиджи Доннарумма, который в это межсезонье перешел в "Манчестер Сити".
Топ-10 "Золотого мяча" 2025 года
- Усман Дембеле (ПСЖ / Франция)
- Ламин Ямаль ("Барселона" / Испания)
- Витинья (ПСЖ / Португалия)
- Мохамед Салах ("Ливерпуль" / Египет)
- Рафинья ("Барселона" / Бразилия)
- Ашраф Хакими (ПСЖ / Марокко)
- Килиан Мбаппе ("Реал" / Франция)
- Коул Палмер ("Челси" / Англия)
- Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ / Италия)
- Нуну Мендеш (ПСЖ / Португалия)
Рекорды и история
Для французского футболиста это первый "Золотой мяч" после 2022 года, когда его получил Карим Бензема. Среди игроков ПСЖ премию ранее получал только Лионель Месси (2021).
В то же время Дембеле стал частью рекорда: французские футболисты теперь суммарно выигрывали "Золотой мяч" восемь раз - на уровне с Аргентиной (все восемь - Месси).
Смотрите видео вручения "Золотого мяча" 2025 года
Последние новости спорта
Отметим, как сообщал Главред Ярослава Магучих и Юлия Левченко выступили в прыжках в высоту на чемпионате мира-2025. Магучих получила бронзовую медаль, а Левченко заняла пятое место.
Кроме того, киевское "Динамо" имеет шанс выйти в основной раунд Лиги Европы в случае отстранения израильского клуба "Маккаби" Тель-Авив.
А также греческий клуб Панатинаикос якобы интересовался главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым. Однако 51-летний специалист отрицает какие-либо переговоры с представителями греческого клуба.
Читайте также:
Об источнике: "Суспільне"
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.
