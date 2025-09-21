Финал в Токио останавливали дважды: почему только одна украинка получила медаль

Финал прыжков в высоту несколько раз останавливали из-за погодных условий, но украинки не сдались.

Кратко:

Магучих взяла бронзу, Левченко - пятое место на ЧМ-2025

Обе прошли квалификацию без неудачных попыток

Финал несколько раз приостанавливали из-за дождя в Токио

Украинские спортсменки Ярослава Магучих и Юлия Левченко выступили в прыжках в высоту на чемпионате мира-2025. Магучих получила бронзовую медаль, а Левченко заняла пятое место, сообщает Суспільне.

Обе украинки прошли квалификацию без неудачных попыток: Магучих с первого раза преодолела 1.92 м и вышла в финал, Левченко также взяла эту высоту с первой попытки после трех попыток на предыдущих высотах.

В финал ЧМ-2025 в женских прыжках в высоту прошли 16 спортсменок: 11 легкоатлеток преодолели 1.92 м, а еще пять были допущены по лучшим результатам на высоте 1.88 м.

В финале Магучих с первой попытки взяла 1.93 м, Левченко - также. Далее украинки покорили 1.97 м: Магучих с первого раза, Левченко - со второго.

На высоте 2.00 м остались шесть спортсменок, среди которых обе украинки, австралийки Олислагерс и Паттерсон, сербка Ангелина Топич и полька Мария Жодзик. Во время финала в Токио усилился дождь, из-за чего соревнования дважды приостанавливали.

Магучих перенесла свои попытки на 2.02 м и в итоге не смогла взять высоту за две попытки, получив бронзу вместе с Топич по количеству попыток. Левченко завершила выступления, не преодолев 2.00 м.

Дебютную победу в карьере одержала австралийка Олислагерс, которая взяла 2.02 м с меньшим числом попыток.

О персоне: Ярослава Магучих Ярослава Магучих - украинская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в высоту, действующая обладательница мирового рекорда в прыжках в высоту (210 см). Олимпийская чемпионка (2024), чемпионка мира (2023), двукратная чемпионка Европы (2022, 2024), чемпионка мира в помещении (2022), двукратная чемпионка Европы в помещении (2021, 2023). Чемпионка Украины (2021). Двукратная чемпионка Украины в помещении (2020, 2021). Заслуженный мастер спорта Украины (2020). Младший сержант ВСУ, сообщает Википедия.

