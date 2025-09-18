"У них и спросите": Ребров жестко ответил насчет перехода в европейский гранд

Тренер сборной Украины объясняет, почему не ведет переговоры с другими клубами и продолжает работу над командой.

Украинский специалист заявляет, что остается с национальной командой / Колаж: Главред, фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Ребров опроверг слухи о переговорах с Панатинаикосом

Контракт тренера со сборной Украины действует до июля 2026 года

Панатинаикос уволил Руи Виторию и ищет нового тренера

Греческий клуб Панатинаикос якобы интересовался главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым. Однако 51-летний специалист отрицает какие-либо переговоры с представителями греческого клуба. Об этом пишет Украинский футбол.

"У них и спросите, у греческих журналистов, что такое пишут. У меня действующий контракт с Украинской ассоциацией футбола, как я могу вести переговоры с другим клубом? Это все слухи", - заявил Ребров. видео дня

Тренер добавил, что ему интересно работать со сборной Украины, поэтому он не рассматривает запасных вариантов для продолжения карьеры.

Заинтересованность Панатинаикоса

По информации SDNA, Панатинаикос рассматривал Реброва как кандидата на должность главного тренера после увольнения португальца Руи Витории. Представители клуба якобы выходили на контакт с украинским специалистом, однако на данный момент команду возглавляет ассистент Христос Контис.

Планы Реброва и контракт со сборной

На данный момент контракт Реброва с Украинской ассоциацией футбола действует до июля 2026 года. В случае досрочного перехода греческий клуб должен был бы выплатить компенсацию.

Ранее Главред сообщал, что украинский боксер Александр Усик присоединился к благотворительной футбольной игре в Португалии, что вызвало волну возмущения среди фанатов бокса. Причиной недовольства стало участие спортсмена в матче спустя месяц после того, как он объявил о травме спины.

Кроме того, в обновленном 18 сентября рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная Украины занимает 28-ю позицию.

Напомним, что украинский форвард Владислав Ванат официально присоединился к испанской "Жироне", подписав контракт до лета 2030 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро, что стало одной из рекордных покупок в истории каталонского клуба.

О персоне: Сергей Ребров Сергей Станиславович Ребров - украинский футболист, нападающий и футбольный тренер и функционер. С 7 июня 2023 года - главный тренер сборной Украины. С 25 января 2024 года - вице-президент Украинской ассоциации футбола, сообщает "Википедия".

