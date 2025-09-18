Усик попал под шквал хейта: что вызвало возмущение фанатов после футбольного матча

Усик разминался перед игрой и провел 15 минут на поле, при этом обратил на себя внимание поклонников

Фанаты высказали критику из-за участия Усика в матче / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Alexanderusyk/photos

Усик сыграл в благотворительном футбольном матче в Португалии

Украинский чемпион присоединился к игре звезд футбола и мира

Матч прошел для сбора средств в поддержку нуждающихся

Украинский боксер Александр Усик присоединился к благотворительной футбольной игре в Португалии, что вызвало волну возмущения среди фанатов бокса. Причиной недовольства стало участие спортсмена в матче спустя месяц после того, как он объявил о травме спины. Об этом сообщает talkSPORT.

Усик принял участие в выставочном матче, где звезды сборной Португалии играли против мировых звезд. Он активно разминался, а на поле провел 15 минут. Видео с его участием быстро распространились в интернете, что и вызвало волну критики.

Почему фанаты возмутились

В июле Усик победил Даниэля Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. После этого WBO назначила обязательным претендентом на его пояс Джозефа Паркера. Однако бой был отложен из-за травмы спины у Усика.

Фанаты бокса поставили под сомнение наличие травмы, поскольку боксер смог принять участие в футбольном матче. Они выражали свое возмущение в социальных сетях, а некоторые пользователи даже призвали лишить Усика его чемпионских поясов.

Цель матча и реакция Усика

Несмотря на критику, сам Усик остался доволен своим участием. Он играл рядом с такими звездами футбола, как Майкл Оуэн, Луиш Фигу и Пепе. Главной целью матча был сбор средств для нуждающихся во всем мире, в частности для пострадавших от войны украинцев.

О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

