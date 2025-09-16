Укр
Рейтинг сильнейших боксеров мира: Усик потерял первое место

Виталий Кирсанов
16 сентября 2025, 12:42
177
Александр Усик впервые за полтора года опустился на вторую строчку.
Александр Усик впервые за полтора года опустился на вторую строчку / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Теренс Кроуфорд поднялся с третьей на первую позицию
  • Кроуфорд - первый боксер в истории, который стал абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях

Украинец Александр Усик потерял первое место в рейтинге сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P), по версии авторитетного журнала The Ring. В обновленном рейтинге произошли существенные изменения из-за поединков, прошедших 13 и 14 сентября.

Так, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, украинец Александр Усик впервые за полтора года опустился на вторую строчку. Его сместил американец Теренс Кроуфорд, который поднялся с третьей на первую позицию.

Это произошло благодаря победе Кроуфорда над мексиканцем Саулем Альваресом в ночь на 14 сентября. Кроуфорд в результате поединка отобрал у соперника титулы WBC, WBO, WBA и IBF во втором среднем весе.

Теперь Кроуфорд - первый боксер в истории, который стал абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях. В 2017 году Теренс победил Джулиуса Индонго, в 2023-м - Эррола Спенса, что позволило ему стать абсолютным чемпионом мира в полусреднем и первом полусреднем весе соответственно.

Одну позицию в рейтинге также потерял абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) Наоя Иноуэ. Он 14 сентября разгромил представителя Узбекистана Муроджона Ахмадалиева, однако пропустил вперед Кроуфорда и теперь идет на третьем месте.

В целом десятка сильнейших боксеров мира по версии The Ring сейчас выглядит так:

  1. Теренс Кроуфорд (США)
  2. Александр Усик (Украина)
  3. Наоя Иноуэ (Япония)
  4. Дмитрий Бивол
  5. Артур Бетербиев
  6. Джесси Родригес (США)
  7. Дзюнто Накатани (Япония)
  8. Шакур Стивенсон (США)
  9. Дэвид Бенавидес (США)
  10. Сауль Альварес (Мексика)

Александр Усик - последние новости:

Ранее Главред сообщал, что Усик попал в десятку самых богатых боксеров мира. Основным фактором повышения спортсмена в рейтинге стали гонорары за последние поединки.

Александру Усику грозила потеря титула WBO и статуса абсолютного чемпиона мира. Причиной стали упреки оппонентов, что боксер якобы симулировал травму. Причиной стали танцы чемпиона вместе с Иво Бобулом и Надеждой Дорофеевой на благотворительном мероприятии.

Также команда Усика заявила, что для следующего поединка спортсмен может выбрать неожиданного соперника. Александр не исключает возможности провести бой по правилам в ММА и выбрал себе в качестве противника Джейка Пола.

О персоне: Александр Усик

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

