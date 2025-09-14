Футболиста киевского клуба уговаривают покинуть Украину: о чем идет речь

Читайте в материале:
- Почему мама бразильского футболиста хочет, чтобы он вернулся домой
- Почему Сидней остался в Украине, несмотря на волнения семьи
- Как футболист адаптировался к жизни в Киеве
Бразильский защитник столичного клуба "Левый Берег" Сидней рассказал о реакции своей семьи на его жизнь в Украине во время войны. Футболист отметил, что больше всего переживает мать, которая настойчиво советует ему покинуть страну.
"Моя мать говорит, чтобы я уехал отсюда. А мой отец нет, он не так сильно волнуется", - рассказал Сидней в интервью "Украинскому футболу".видео дня
Несмотря на волнение родных, защитник отметил, что чувствует себя комфортно в Киеве и не планирует выезжать. Он попал в Украину через клуб "Рух", а в 2024 году принял предложение "Левого Берега". По словам футболиста, президент клуба убедил его в перспективах проекта, и он решил продолжить карьеру именно здесь.
Сидней добавил, что сначала мало знал об Украине и волновался из-за холода и непривычной кухни, но быстро адаптировался и теперь чувствует себя счастливым.
Напомним, что 25-летний уроженец Якобины в январе 2024 года подписал с "Левым Берегом" 3-летний контракт. С тех пор он провел 36 матчей во всех турнирах, забив 9 голов.
