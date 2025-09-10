Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

Кто реально может изменить игру: Хацкевич выделил фаворитов на пост тренера сборной

Руслан Иваненко
10 сентября 2025, 23:25
99
Экс-коуч Динамо спрогнозировал, кто из украинских тренеров способен достичь результата на коротком промежутке
Ребров, футбол
Хацкевич называл кандидатов на тренера сборной Украины / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Кратко:

  • Хацкевич назвал кандидатов на пост тренера сборной Украины
  • Вернидуб и Максимов выделены как главные претенденты
  • Следующий матч сборной Украины - против Исландии 10 октября

Бывший тренер киевского "Динамо", а ныне вице-президент житомирского "Полесья" Александр Хацкевич назвал кандидатов на пост главного тренера сборной Украины после отставки Реброва.

"По моему мнению, Юрий Николаевич Вернидуб. Его энергия и харизма нужны этой сборной. Вообще национальная команда - это такой антураж, где нужно демонстрировать больше эмоций - все-таки футболисты защищают честь своей страны. Здесь тренер должен демонстрировать не столько тактическую гибкость, сколько быть хорошим мотиватором, уметь построить классную атмосферу в коллективе. Из украинских тренеров на эту роль могу отметить именно Вернидуба", - сказал Хацкевич в интервью Украинскому футболу.

видео дня

Также он выделил Юру Максимова: "В его командах всегда очень хорошая атмосфера и дисциплина. На коротком промежутке времени он дает результат".

Результаты сентябрьских матчей сборной

Напомним, что в двух сентябрьских матчах отбора на ЧМ-2026 сборная Украины получила лишь одно очко: поражение от Франции (0:2) и ничью с Азербайджаном (1:1). Следующий матч на пути к Мундиалю "сине-желтые" проведут против Исландии 10 октября.

Экспертная оценка Юрия Вирта

Бывший игрок национальной сборной Украины Юрий Вирт в комментарии "Sport.ua " поделился своим видением неудачных стартовых матчей отбора на ЧМ-2026 для "сине-желтых". По его словам, равная игра против Азербайджана (1:1) и поражение от Франции не могут полностью перекладываться на тренера Сергея Реброва.

"Я также остался недоволен игрой команды в первых поединках, - отметил Вирт, - Однако нельзя весь негатив концентрировать только на руководителе. Прежде всего ответственность за результат лежит на футболистах".

Вирт подчеркивает, что для улучшения результата необходимо, чтобы игроки сами демонстрировали большую дисциплину и реализацию шансов на поле.

Футбол - новости по теме

Ранее Главред сообщал, что украинский форвард Владислав Ванат официально присоединился к испанской "Жироне", подписав контракт до лета 2030 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро, что стало одной из рекордных покупок в истории каталонского клуба.

Также Александр Зинченко, который недавно присоединился к Ноттингем Форест, оказался в центре финансового скандала. Как сообщает The Sun, защитник сборной Украины проиграл суд и должен уплатить около 300 тысяч фунтов задолженности по корпоративному налогу.

Кроме того, легенда киевского "Динамо" Йожеф Сабо высказал критику в адрес игроков клуба перед матчем Лиги Европы против "Маккаби" Тель-Авив.

Читайте также:

О персоне: Сергей Ребров

Сергей Станиславович Ребров - украинский футболист, нападающий и футбольный тренер и функционер. С 7 июня 2023 года - главный тренер сборной Украины. С 25 января 2024 года - вице-президент Украинской ассоциации футбола, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

футбол Сергей Ребров новости спорта
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп обсудил с Навроцким атаку РФ: один БпЛА "приземлился" на военной базе

Трамп обсудил с Навроцким атаку РФ: один БпЛА "приземлился" на военной базе

23:45Мир
"Это не ошибка, а репетиция": какой на самом деле месседж Путин послал НАТО

"Это не ошибка, а репетиция": какой на самом деле месседж Путин послал НАТО

22:24Война
В США подстрелили соратника Трампа, который выступал против помощи Украине - что известно

В США подстрелили соратника Трампа, который выступал против помощи Украине - что известно

22:10Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Влюбилась в него": бывшая жена Комарова сделала неожиданное признание

"Влюбилась в него": бывшая жена Комарова сделала неожиданное признание

На этом все: путинистка Королева поставила крест на своем сыне

На этом все: путинистка Королева поставила крест на своем сыне

Гороскоп на сегодня 11 сентября: Скорпионам - недоразумения, Рыбам - выгода

Гороскоп на сегодня 11 сентября: Скорпионам - недоразумения, Рыбам - выгода

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 11 сентября: Петухам - обида, Змеям - печаль

Китайский гороскоп на завтра 11 сентября: Петухам - обида, Змеям - печаль

Последние новости

00:40

Попытка №3: известная украинская певица возвращается на Нацотбор

00:30

Загадка для орнитологов: в Украине заметили редкую птицу, которую не видели годами

10 сентября, среда
23:45

Трамп обсудил с Навроцким атаку РФ: один БпЛА "приземлился" на военной базе

23:41

Известный украинский актер рассказал, откуда у него бронь от мобилизации

23:25

Кто реально может изменить игру: Хацкевич выделил фаворитов на пост тренера сборной

К концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - КоваленкоК концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - Коваленко
22:57

"Это не нормально": Катя Кузнецова впервые призналась, почему бросила бойфренда-россиянина

22:39

Предки были торговцами - какие украинские фамилии когда-то давали "бизнесменам"

22:25

Голосовала и была в восторге: Пугачева выдала правду о своем отношении к Путину

22:24

"Это не ошибка, а репетиция": какой на самом деле месседж Путин послал НАТО

Реклама
22:10

В США подстрелили соратника Трампа, который выступал против помощи Украине - что известноВидео

22:07

Melovin загремел в больницу: близкое окружение певца обеспокоено

21:46

Кармическое перерождение: каким ТОП-4 знакам зодиака повезет до конца сентября

21:29

Принц Гарри и король Чарльз воссоединились в Лондоне впервые за год

21:21

Размах крыльев до 10 см: в Чернобыле заметили аномальную бабочку-монстра

21:08

Почему на самом деле Россия ударила по Польше - раскрыт скрытый замысел Кремля

21:05

Забытое правило: как правильно проезжать перекресток, если светофоры не работают

20:32

Головоломка для гениев: найти спрятанную лошадь за 10 секунд сможет не каждый

20:30

Залетали не только "Герберы": Зеленский раскрыл новые детали атаки РФ на Польшу

20:24

"Мы готовы": у Трампа рассказали, какое наказание ждет РФ за атаку на Польшу

20:24

Российские говнодроны вылили на НАТО ведро помоевмнение

Реклама
20:19

"Помоги Филиппчику": Пугачева растоптала брак с Киркоровым в новом интервью

20:08

Старый рецепт, который работает: как собрать семена томатов дома для лучшего урожая

20:01

"Пришло время действовать": Сибига заявил о конкретном решении после атаки РФ

19:54

Какое авто нарушило: тест ПДД, который "ломает голову" самым опытным водителям

19:45

"Острая боль": Пугачева впервые заговорила о выезде из террористической России

19:11

Россия готовит новое наступление: в ВСУ назвали направление удара

19:10

По налёту Shahed-136 на Польшу: что вытворила РФ?мнение

19:05

В Украине облегчили получение водительских прав одной категории - что изменилось

18:53

Самый опасный день: водителей Украины предупредили, когда не стоит садиться за руль

18:50

Настоящий магнит: ученые раскрыли, каких людей комары кусают чаще всего

18:27

Когда рождаются истинные нарциссы: какие даты рождения связаны с эгоизмом

18:27

РФ бьет по ядерным объектам в Украине, с каждым днем рисков больше – NYT

18:23

Морковь пролежит до весны: понадобится только ящик и немного песка

18:23

"Началось!": Трамп впервые отреагировал на атаку российских дронов по Польше

17:56

Российские ракеты "Орешник" могут появиться на секретной базе в Беларуси - СМИВидео

17:31

Какие джинсы сейчас в моде: трендовые модели незаменимого элемента гардеробаВидео

17:30

"Нет, Виктор": в Польше жестко ответили Орбану после его заявлений об атаке дронов

17:15

Трамп требует казнить "животное", которое убило 23-летнюю украинку

17:12

От черных овец до римлян: историки раскрыли, откуда происходит название Черновцов

17:00

НАТО не станет отвечать РФ 5 статьей, но может тихо передать Украине дальнобойные ракеты - Мельник

Реклама
16:53

Цены на доллар и евро изменились: появился курс валют на 11 сентября

16:51

У России возникли проблемы с запуском по Украине мощных ракет: в чем дело

16:49

Доллар может безумно взлететь: сколько будет стоить валюта в конце 2025 года

16:41

"Не "Шахеды": раскрыто, какими дронами Россия атаковала Польшу и в чем опасность

16:39

"Научиться страдать": Ирина Билык сделала двусмысленное заявление

16:08

Память про Украину: принц Гарри вернулся с трогательным жестом поддержкиВидео

16:03

Проще не бывает: рецепт повидла на зиму с секретным ингредиентом

15:36

Ад и для кинологов, и для хозяев: какую породу собаки труднее всего дрессировать

15:27

Крымчане ждут удара по мосту: чем ВСУ могут атаковать цель

15:25

НАТО активировало 4 статью Альянса из-за вторжения дронов РФ в Польшу - что ожидается

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять