Кто реально может изменить игру: Хацкевич выделил фаворитов на пост тренера сборной

Хацкевич назвал кандидатов на пост тренера сборной Украины

Вернидуб и Максимов выделены как главные претенденты

Следующий матч сборной Украины - против Исландии 10 октября

Бывший тренер киевского "Динамо", а ныне вице-президент житомирского "Полесья" Александр Хацкевич назвал кандидатов на пост главного тренера сборной Украины после отставки Реброва.

"По моему мнению, Юрий Николаевич Вернидуб. Его энергия и харизма нужны этой сборной. Вообще национальная команда - это такой антураж, где нужно демонстрировать больше эмоций - все-таки футболисты защищают честь своей страны. Здесь тренер должен демонстрировать не столько тактическую гибкость, сколько быть хорошим мотиватором, уметь построить классную атмосферу в коллективе. Из украинских тренеров на эту роль могу отметить именно Вернидуба", - сказал Хацкевич в интервью Украинскому футболу. видео дня

Также он выделил Юру Максимова: "В его командах всегда очень хорошая атмосфера и дисциплина. На коротком промежутке времени он дает результат".

Результаты сентябрьских матчей сборной

Напомним, что в двух сентябрьских матчах отбора на ЧМ-2026 сборная Украины получила лишь одно очко: поражение от Франции (0:2) и ничью с Азербайджаном (1:1). Следующий матч на пути к Мундиалю "сине-желтые" проведут против Исландии 10 октября.

Экспертная оценка Юрия Вирта

Бывший игрок национальной сборной Украины Юрий Вирт в комментарии "Sport.ua " поделился своим видением неудачных стартовых матчей отбора на ЧМ-2026 для "сине-желтых". По его словам, равная игра против Азербайджана (1:1) и поражение от Франции не могут полностью перекладываться на тренера Сергея Реброва.

"Я также остался недоволен игрой команды в первых поединках, - отметил Вирт, - Однако нельзя весь негатив концентрировать только на руководителе. Прежде всего ответственность за результат лежит на футболистах".

Вирт подчеркивает, что для улучшения результата необходимо, чтобы игроки сами демонстрировали большую дисциплину и реализацию шансов на поле.

