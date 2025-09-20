Уже не футбол: после дисквалификации Мудрик готовится к новой карьере в спорте

Главное:
- Допинговый скандал может кардинально изменить карьеру Мудрика
- Футболист мечтает об Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе
Украинский футболист Михаил Мудрик, которого в апреле отстранили от игр из-за употребления допинга, серьезно задумался о новом этапе карьеры, а именно, участии в Олимпийских играх. Об этом сообщает испанское издание Marca.
Сейчас он тренируется вместе с национальной командой по легкой атлетике, в частности в спринтерских дисциплинах, под руководством бывших олимпийских спортсменов.
По данным журналистов, Мудрик стремится попасть в состав сборной Украины на летние Олимпийские игры 2028 года, которые состоятся в Лос-Анджелесе. Его цель - выступить в беговых дисциплинах на короткие дистанции.
Почему карьера Мудрика оказалась под угрозой?
Напомним, еще в 2023 году лондонский "Челси" заплатил за трансфер украинца из "Шахтера" 100 миллионов евро. Тогда Михаил считался одним из самых талантливых вингеров Европы: в Лиге чемпионов он демонстрировал блестящую игру, а во время дебюта в АПЛ установил рекорд скорости - 36,67 км/ч.
Однако в апреле его футбольная карьера оказалась под угрозой. После допинг-теста, проведенного в марте, Английская футбольная ассоциация обнаружила запрещенное вещество в его пробе. Окончательного решения по срокам дисквалификации еще нет, но пока Мудрик не имеет права выходить на поле.
В случае, если он решит окончательно перейти в легкую атлетику, путь к Олимпиаде будет непростым. Ему придется выполнить квалификационные нормативы World Athletics и пройти украинский отбор в 2027 году.
Михаил Мудрик - последние новости
Напомним, Главред ранее писал, что зимой 2024 года в крови украинского футболиста, который играет за лондонский "Челси" Михаила Мудрика нашли допинг. Об этом сообщил футбольный клуб "Челси" и сам игрок.
Также объяснялось, что грозит Мудрику, если его вина будет доказана. сообщалось, что Донецкий футбольный клуб "Шахтер" может не получить около 30 миллионов евро бонусов за трансфер Михаила Мудрика в лондонский "Челси".
Об источнике: Marca
MARCA - испанская ежедневная спортивная газета. Хотя футбол является их главным направлением, Marca также освещает другие виды спорта, такие как баскетбол, теннис, мотоспорт и другие, пишет Википедия.
Основана 21 декабря 1938 года в Сан-Себастьяне как еженедельная газета. С 1942 года выходит ежедневно. Редакционная политика издания направлена, в первую очередь, на освещение футбола.
Газета имеет около 2300000 читателей, данный показатель - самый высокий среди печатных СМИ в Испании.
