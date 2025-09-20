Укр
Уже не футбол: после дисквалификации Мудрик готовится к новой карьере в спорте

Даяна Швец
20 сентября 2025, 15:20
Более того, Михаил Мудрик даже хочет представлять Украину на Олимпийских играх.
Михаил Мудрик
Мудрик решил заняться новым спортом / Колаж: Главред, фото: twitter.com/ChelseaFC, instagram.com/mmudryk10/

Главное:

  • Допинговый скандал может кардинально изменить карьеру Мудрика
  • Футболист мечтает об Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

Украинский футболист Михаил Мудрик, которого в апреле отстранили от игр из-за употребления допинга, серьезно задумался о новом этапе карьеры, а именно, участии в Олимпийских играх. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Сейчас он тренируется вместе с национальной командой по легкой атлетике, в частности в спринтерских дисциплинах, под руководством бывших олимпийских спортсменов.

видео дня

По данным журналистов, Мудрик стремится попасть в состав сборной Украины на летние Олимпийские игры 2028 года, которые состоятся в Лос-Анджелесе. Его цель - выступить в беговых дисциплинах на короткие дистанции.

Почему карьера Мудрика оказалась под угрозой?

Напомним, еще в 2023 году лондонский "Челси" заплатил за трансфер украинца из "Шахтера" 100 миллионов евро. Тогда Михаил считался одним из самых талантливых вингеров Европы: в Лиге чемпионов он демонстрировал блестящую игру, а во время дебюта в АПЛ установил рекорд скорости - 36,67 км/ч.

Однако в апреле его футбольная карьера оказалась под угрозой. После допинг-теста, проведенного в марте, Английская футбольная ассоциация обнаружила запрещенное вещество в его пробе. Окончательного решения по срокам дисквалификации еще нет, но пока Мудрик не имеет права выходить на поле.

В случае, если он решит окончательно перейти в легкую атлетику, путь к Олимпиаде будет непростым. Ему придется выполнить квалификационные нормативы World Athletics и пройти украинский отбор в 2027 году.

Михаил Мудрик - последние новости

Напомним, Главред ранее писал, что зимой 2024 года в крови украинского футболиста, который играет за лондонский "Челси" Михаила Мудрика нашли допинг. Об этом сообщил футбольный клуб "Челси" и сам игрок.

Также объяснялось, что грозит Мудрику, если его вина будет доказана. сообщалось, что Донецкий футбольный клуб "Шахтер" может не получить около 30 миллионов евро бонусов за трансфер Михаила Мудрика в лондонский "Челси".

Об источнике: Marca

MARCA - испанская ежедневная спортивная газета. Хотя футбол является их главным направлением, Marca также освещает другие виды спорта, такие как баскетбол, теннис, мотоспорт и другие, пишет Википедия.

Основана 21 декабря 1938 года в Сан-Себастьяне как еженедельная газета. С 1942 года выходит ежедневно. Редакционная политика издания направлена, в первую очередь, на освещение футбола.

Газета имеет около 2300000 читателей, данный показатель - самый высокий среди печатных СМИ в Испании.

Челси допинг-тест Допинг-скандал новости Украины новости спорта Шахтер (Донецк) интересные новости Михаил Мудрик
"Коврам" придет конец: как вывести портулак из огорода без химии

"Коврам" придет конец: как вывести портулак из огорода без химии

Мощный удар дронов ВСУ: взорвана переправа россиян, танки и гаубицы РФ

Мощный удар дронов ВСУ: взорвана переправа россиян, танки и гаубицы РФ

Даты, которые влияют на судьбу: сколько будет браков по дате рождения

Даты, которые влияют на судьбу: сколько будет браков по дате рождения

Гороскоп Таро на солнечное затмение 21 сентября: Львам - прибыль, Козерогам - риск

Гороскоп Таро на солнечное затмение 21 сентября: Львам - прибыль, Козерогам - риск

Российские истребители МиГ-31 вторглись в Эстонию - НАТО немедленно отреагировало

Российские истребители МиГ-31 вторглись в Эстонию - НАТО немедленно отреагировало

