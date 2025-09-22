"Динамо" может получить путевку в Лигу Европы: о чем идет речь

Политический бан может открыть пробел в турнирной сетке Лиги Европы, который заполнят по регламенту.

Киевское "Динамо" может получить шанс сыграть в Лиге Европы / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/fcdynamoua/photos

Кратко:

Киевское "Динамо" может заменить "Маккаби" в Лиге Европы

УЕФА не подтверждал голосование по отстранению Израиля

Политический бан возможен после атаки ЦАХАЛ на офисы ХАМАС

Киевское "Динамо" имеет шанс выйти в основной раунд Лиги Европы в случае отстранения израильского клуба "Маккаби" Тель-Авив.

"Любое решение об отстранении национальной футбольной ассоциации является сложным юридическим процессом. Для такого бана нужны формальные основания и решения компетентных органов УЕФА, которые принимаются по четко установленной процедуре", - пояснил спортивный юрист Илья Скоропашкин для Blik.ua.

По состоянию на 21 сентября 2025 года официальные каналы УЕФА не подтвердили рассмотрение вопроса отстранения Израильской футбольной ассоциации 23 сентября. Последнее объявленное заседание Исполкома УЕФА состоялось 11 сентября в Тиране.

В квалификации Лиги Европы "Маккаби" Тель-Авив обыграл "Динамо" (3:1, 0:1), но в случае политического бана киевский клуб может получить право на участие в турнире. "Когда команда дисквалифицируется, образуется пробел в турнирной сетке. Регламенты и практика УЕФА демонстрируют последовательную модель заполнения этого пробела с целью целостности соревнований", - добавил Скоропашкин.

Ранее стало известно, что УЕФА рассматривает возможность отстранения сборной и клубов Израиля от международных соревнований после атаки ЦАХАЛ на офисы ХАМАС.

О персоне: Александр Шовковский Александр Владимирович Шовковский (род. 2 января 1975, Киев) - украинский футбольный тренер и бывший вратарь, большинство карьеры которого прошло в "Динамо" (Киев). Занимает 7-е место по количеству матчей за национальную сборную Украины. Один из четырех вратарей в истории, которые провели более 100 матчей в Лиге чемпионов УЕФА. Один из шести игроков, игравших в Лиге Европы после 40 лет. В еврокубках сыграл 144 матча, 44 из которых завершил "на ноль". Первый вратарь на чемпионатах мира, который не пропустил ни одного мяча в серии послематчевых пенальти (ЧМ-2006). Сейчас является главным тренером "Динамо" (Киев). wikipedia

