Золотой мяч 2025: претенденты на победу и где смотреть церемонию

Вы узнаете:
- Когда пройдет церемония награждения
- Кто стал претендентами на победу
- Где смотреть трансляцию
Сегодня, 22 сентября, станет известен новый обладатель Золотого мяча. Торжественная церемония пройдет в 21.00 по киевскому времени в Париже.
Как сообщает УНИАН, уже известно, кто претендует на победу.
Претенденты на Золотой мяч 2025:
- Усман Дембеле (ПСЖ, Франция)
- Ламин Ямал (Барселона, Испания)
- Килиан Мбаппе (Реал Мадрид, Франция)
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Норвегия)
- Джуд Беллингем (Реал Мадрид, Англия)
- Винисиус Жуниор (Реал Мадрид, Бразилия)
- Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет)
- Гарри Кейн (Бавария, Англия)
- Дезире Дуэ (ПСЖ, Франция)
- Жоао Невеш (ПСЖ, Португалия)
- Витинья (ПСЖ, Португалия)
- Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалия)
- Фабиан Руис (ПСЖ, Испания)
- Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко)
- Кхвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия)
- Дензел Дюмфрис (Интер, Нидерланды)
- Сергу Гирасси (Боруссия Дортмунд, Гвинея)
- Виктор Гйокерес (Арсенал, Швеция)
- Лаутаро Мартинес (Интер, Аргентина)
- Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль, Аргентина)
- Педри (Барселона, Испания)
- Коул Палмер (Челси, Англия)
- Майкл Олисе (Бавария, Франция)
- Рафинья (Барселона, Бразилия)
- Деклан Райс (Арсенал, Англия)
- Флориан Виртц (Ливерпуль, Германия)
- Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды)
Где смотреть церемонию вручения 69-го Золотого мяча
Официальным транслятором Залатого мяча в Украине стал медиасервис MEGOGO. Прямая трансляция события также будет доступна на Youtube-канале MEGOGO СПОРТ.
Золотой мяч 2025 — 69-я ежегодная церемония вручения Золотого мяча, которую вручает "Франс Футбол", отмечая лучших футболистов мира в сезоне 2024–25. В четвертый раз в истории награды она будет вручаться по итогам сезона, а не календарного года, охватывающего период с 1 августа 2024 года по 31 июля 2025 года. Претенденты на награды были объявлены 7 августа 2025.
