Золотой мяч 2025: претенденты на победу и где смотреть церемонию

Золотой мяч 2025 / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com, instagram.com/o.dembele7/

Сегодня, 22 сентября, станет известен новый обладатель Золотого мяча. Торжественная церемония пройдет в 21.00 по киевскому времени в Париже.

Как сообщает УНИАН, уже известно, кто претендует на победу.

Претенденты на Золотой мяч 2025:

Усман Дембеле (ПСЖ, Франция)

Ламин Ямал (Барселона, Испания)

Килиан Мбаппе (Реал Мадрид, Франция)

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Норвегия)

Джуд Беллингем (Реал Мадрид, Англия)

Винисиус Жуниор (Реал Мадрид, Бразилия)

Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет)

Гарри Кейн (Бавария, Англия)

Дезире Дуэ (ПСЖ, Франция)

Жоао Невеш (ПСЖ, Португалия)

Витинья (ПСЖ, Португалия)

Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалия)

Фабиан Руис (ПСЖ, Испания)

Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко)

Кхвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия)

Дензел Дюмфрис (Интер, Нидерланды)

Сергу Гирасси (Боруссия Дортмунд, Гвинея)

Виктор Гйокерес (Арсенал, Швеция)

Лаутаро Мартинес (Интер, Аргентина)

Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль, Аргентина)

Педри (Барселона, Испания)

Коул Палмер (Челси, Англия)

Майкл Олисе (Бавария, Франция)

Рафинья (Барселона, Бразилия)

Деклан Райс (Арсенал, Англия)

Флориан Виртц (Ливерпуль, Германия)

Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды)

Где смотреть церемонию вручения 69-го Золотого мяча

Официальным транслятором Залатого мяча в Украине стал медиасервис MEGOGO. Прямая трансляция события также будет доступна на Youtube-канале MEGOGO СПОРТ.

Отметим, как сообщал Главред Ярослава Магучих и Юлия Левченко выступили в прыжках в высоту на чемпионате мира-2025. Магучих получила бронзовую медаль, а Левченко заняла пятое место.

А также греческий клуб Панатинаикос якобы интересовался главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым. Однако 51-летний специалист отрицает какие-либо переговоры с представителями греческого клуба.

Золотой мяч 2025 Золотой мяч 2025 — 69-я ежегодная церемония вручения Золотого мяча, которую вручает "Франс Футбол", отмечая лучших футболистов мира в сезоне 2024–25. В четвертый раз в истории награды она будет вручаться по итогам сезона, а не календарного года, охватывающего период с 1 августа 2024 года по 31 июля 2025 года. Претенденты на награды были объявлены 7 августа 2025.

