Футболист Реала завоевал Золотой мяч-2022: Шевченко на церемонии довел до слез всех речью о войне

В 2022 году лучшим футболистом по версии культового издания France Football стал нападающий мадридского Реала и сборной Франции Карим Бензема.

Футболист стал пятым в истории представителем Франции, которому покорился приз.

В борьбе за награду Бензема опередил Кевина Де Брюйне, Садьо Мане и Роберта Левандовски.

За пределами топ-четверки оказался нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах. Дополнили топ-10 Мбаппе, Куртуа, Винисиус, Модрич и Холанд.

До триумфа Бензема "Золотой мяч" выиграли его соотечественники – Раймон Копа (1958), Мишель Платини (1983, 1984, 1985), Жан-Пьер Папен (1991) и Зинедин Зидан (1998).

Бензема стал 8-м представителем "Реала" с призом от France Football.

В сезоне 2021/22 Карим Бензема провел 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 44 мяча и отдал 15 результативных передач.

Перед нынешним сезоном Бензема стал капитаном Реала и уже успел завоевать с мадридцами Суперкубок УЕФА-2022.

Стоит отметить, что с Бензема играет в одном клубе украинский голкипер Андрей Лунин.

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко выступил на церемонии вручения Золотого мяча-2022 с речью о войне в Украине.

"Очень трудный момент для украинцев с начала войны. Я горжусь тем, как моя страна борется за свою свободу. Я очень вовлечен в гуманитарные вопросы с платформой UNITED 24, которую основал президент Украины Владимир Зеленский.

Очень важно помнить, что война продолжается. Но наиболее важно – оставаться на стороне Украины и продолжать помогать", – заявил Шевченко в речи на церемонии вручения Золотого мяча-2022.

