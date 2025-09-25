Большинство членов исполкома УЕФА выступают за отстранение Израиля - The Times

УЕФА и ФИФА сталкиваются с все большим давлением с требованием отстранить израильские клубы от международных соревнований.

УЕФА забанит израильский футбол уже на следующей неделе / коллаж: Главред, фото: uefa.com, x.com/IDF

Кратко:

Клуб "Маккаби Тель-Авив" может потерять место в основном раунде ЛЕ

Сборная Израиля может потерять место в квалификации ЧМ-2026

Члены УЕФА планируют поддержать запрет для Израиля на участие в европейских футбольных соревнованиях на следующей неделе. Давление на руководящий орган европейского футбола усилилось после протестов и объявления Комиссией ООН геноцида в Газе. О такой позиции стало известно The Times.

Толчком к новой волне обсуждений стал доклад Комиссии ООН, которая квалифицировала действия Израиля в Газе как геноцид. Эксперты ООН призвали футбольные организации немедленно отреагировать, подчеркнув, что спорт не может закрывать глаза на грубые нарушения прав человека.

Накануне во время матча Лиги Европы "ПАОК" – "Маккаби Тель-Авив" (0:0) болельщики греческого клуба выкрикивали антиизраильские лозунги и развернули баннер с призывом "Покажите Израилю красную карточку".

По информации СМИ, в структурах УЕФА уже происходят высокоуровневые дискуссии относительно возможного отстранения Израиля от европейских турниров.

Клуб "Маккаби Тель-Авив" может потерять место в основном раунде Лиги Европы, а сборная Израиля – в квалификации ЧМ-2026.

Что такое УЕФА Союз европейских футбольных ассоциаций - спортивная организация, управляющая футболом в Европе и некоторых западных регионах Азии. Она объединяет национальные футбольные ассоциации европейских стран и организует все европейские соревнования футбольных клубов и сборных команд, а также распределяет доходы от рекламы и трансляций между клубами и национальными ассоциациями, входящими в её состав. УЕФА - одна из шести континентальных конфедераций, входящих в Международную федерацию футбола (ФИФА), причём УЕФА из них наиболее влиятельна и богата. Почти все сильнейшие футболисты мира играют в Европе из-за того, что именно в ней самые большие зарплаты, особенно в Англии, Франции, Италии, Испании и Германии.

