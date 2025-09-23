Укр
Первая ракетка Украины неожиданно остановила сезон: что стало причиной паузы

Руслан Иваненко
23 сентября 2025, 19:37
Элина Свитолина неожиданно завершает сезон и объясняет, почему этот шаг важен для ее карьеры.
Свитолина
Свитолина признает необходимость сделать паузу, чтобы восстановить силы / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/elisvitolina

Читайте в материале:

  • Почему спортсменка решила завершить сезон
  • Когда и как Свитолина планирует вернуться на корт

Украинская теннисистка Элина Свитолина объявила о досрочном завершении выступлений в сезоне из-за эмоционального и психологического истощения. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.

"В последнее время я не чувствую себя собой. Я не в должном эмоциональном состоянии и не чувствую готовности играть, поэтому я заканчиваю сезон на этом... Поэтому я даю себе пространство, необходимое для выздоровления и восстановления сил, вместо того, чтобы заставлять себя, и когда я вернусь на корт, я хочу бороться со всей своей силой и показать себя с лучшей стороны для болельщиков, для игры и для себя", - написала Свитолина.

Спорт для Свитолиной - не про деньги и славу

По словам спортсменки, теннис для нее - это не деньги или слава, а прежде всего готовность бороться и отдавать максимум сил. Она подчеркнула, что не каждый день может быть продуктивным или полным энергии, и это естественная потребность любого человека сделать паузу.

Элина Свитолина
Элина Свитолина / инфографика: Главред

План восстановления и возвращения на корт

Свитолина отметила, что планирует использовать время паузы для отдыха и психологического восстановления. После этого она стремится вернуться на корт, чтобы продемонстрировать лучшую версию себя как для болельщиков, так и для собственного удовольствия от игры.

Как сообщал Главред, Ярослава Магучих и Юлия Левченко выступили в прыжках в высоту на чемпионате мира-2025. Магучих получила бронзовую медаль, а Левченко заняла пятое место.

Кроме того, Киевское "Динамо" имеет шанс выйти в основной раунд Лиги Европы в случае отстранения израильского клуба "Маккаби" Тель-Авив.

Напомним, что вингер ПСЖ и национальной сборной Франции Усман Дембеле признан лучшим футболистом сезона 2024/25.

О персоне: Элина Свитолина

Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".

"Путин уже будет не нужен": названо главное условие переворота в КремлеВидео

