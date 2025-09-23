Первая ракетка Украины неожиданно остановила сезон: что стало причиной паузы

Читайте в материале:
- Почему спортсменка решила завершить сезон
- Когда и как Свитолина планирует вернуться на корт
Украинская теннисистка Элина Свитолина объявила о досрочном завершении выступлений в сезоне из-за эмоционального и психологического истощения. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.
"В последнее время я не чувствую себя собой. Я не в должном эмоциональном состоянии и не чувствую готовности играть, поэтому я заканчиваю сезон на этом... Поэтому я даю себе пространство, необходимое для выздоровления и восстановления сил, вместо того, чтобы заставлять себя, и когда я вернусь на корт, я хочу бороться со всей своей силой и показать себя с лучшей стороны для болельщиков, для игры и для себя", - написала Свитолина.видео дня
Спорт для Свитолиной - не про деньги и славу
По словам спортсменки, теннис для нее - это не деньги или слава, а прежде всего готовность бороться и отдавать максимум сил. Она подчеркнула, что не каждый день может быть продуктивным или полным энергии, и это естественная потребность любого человека сделать паузу.
План восстановления и возвращения на корт
Свитолина отметила, что планирует использовать время паузы для отдыха и психологического восстановления. После этого она стремится вернуться на корт, чтобы продемонстрировать лучшую версию себя как для болельщиков, так и для собственного удовольствия от игры.
Последние новости спорта
Как сообщал Главред, Ярослава Магучих и Юлия Левченко выступили в прыжках в высоту на чемпионате мира-2025. Магучих получила бронзовую медаль, а Левченко заняла пятое место.
Кроме того, Киевское "Динамо" имеет шанс выйти в основной раунд Лиги Европы в случае отстранения израильского клуба "Маккаби" Тель-Авив.
Напомним, что вингер ПСЖ и национальной сборной Франции Усман Дембеле признан лучшим футболистом сезона 2024/25.
Читайте также:
- "У них и спросите": Ребров жестко ответил относительно перехода в европейский гранд
- Финал в Токио останавливали дважды: почему только одна украинка получила медаль
- "Золотой мяч" 2025: стало известно, кто стал героем главного футбольного события года
О персоне: Элина Свитолина
Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред