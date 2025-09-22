Белый дом станет ареной UFC: Трамп пообещал грандиозное шоу

Главное:
- США отметят юбилей своей независимости уникальным способом
- Планируется проведение турнира UFC непосредственно у резиденции президента
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты отметят юбилей своей независимости уникальным способом.
По его словам, планируется проведение турнира UFC непосредственно у резиденции президента США в Вашингтоне.
Президент США отметил, что масштабное шоу планируют пригласить около 5000 гостей. Трамп подчеркнул, что это будет "масштабное, величественное и беспрецедентное событие", которое продемонстрирует миру силу американского спорта и культуры.
Смотрите видео - Дональд Трамп сделал заявление:
