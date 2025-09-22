Укр
Белый дом станет ареной UFC: Трамп пообещал грандиозное шоу

Алексей Тесля
22 сентября 2025, 15:01
Планируется проведение турнира UFC непосредственно у резиденции президента США в Вашингтоне.
Трамп
Дональд Трамп решил провести бой UFC / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com, Pexels/Bruno Bueno

Главное:

  США отметят юбилей своей независимости уникальным способом
  Планируется проведение турнира UFC непосредственно у резиденции президента

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты отметят юбилей своей независимости уникальным способом.

По его словам, планируется проведение турнира UFC непосредственно у резиденции президента США в Вашингтоне.

Президент США отметил, что масштабное шоу планируют пригласить около 5000 гостей. Трамп подчеркнул, что это будет "масштабное, величественное и беспрецедентное событие", которое продемонстрирует миру силу американского спорта и культуры.

Смотрите видео - Дональд Трамп сделал заявление:

Ранее сообщалось о том, что Трамп впервые после конфликта "засветился" вместе с Маском. Эксперт по чтению по губам расшифровал разговор между президентом США и миллиардером.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Он отметил, что встреча с Трампом состоится уже на этой неделе. В общем Зеленский отметил, что эта неделя будет напряженной, ведь будет много дипломатической работы.

Об источнике: Ultimate Fighting Championship

Международная спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе и проводящая бои по смешанным единоборствам по всему миру. Он принадлежит и управляется TKO Group Holdings, дочерней компанией Endeavor.

