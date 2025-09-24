Возвращение Динамо в Лигу Европы: УЕФА принял окончательный вердикт

Коротко:
- Израильские клубы избежали санкций и продолжат участие в европейских турнирах
- "Динамо" останется в Лиге конференций, а "Маккаби" - в Лиге Европы
Клубы из Израиля избежали санкций, поэтому киевское "Динамо" останется в Лиге конференций. Как сообщает Israel Hayom, израильские команды продолжат участвовать в европейских турнирах.
В частности, "Маккаби" Тель-Авив останется на основном этапе Лиги Европы, хотя ранее существовала вероятность, что именно "Динамо" может заменить израильтян в случае их дисквалификации.
"Чиновники Израиля вместе с американскими союзниками добились того, чтобы на повестке дня УЕФА не стоял вопрос потенциальных санкций против местного футбола", - отмечает издание.
Напомним, что младшие советники Комитета ООН по правам человека призвали дисквалифицировать Израиль из международного футбола и запретить командам соревноваться под эгидой УЕФА и ФИФА. Однако, поскольку ведомство не имеет официальных связей с футболом, ситуация не изменилась.
Израиль продолжает прилагать усилия, чтобы его футболисты смогли принять участие в Лиге наций следующей весной, хотя потенциальная угроза исключения из соревнований ФИФА и УЕФА все еще сохраняется. Вопрос может быть возвращен на обсуждение из-за давления президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи из Катара.
Последние новости спорта
Отметим, как сообщал Главред, вингер ПСЖ и национальной сборной Франции Усман Дембеле признан лучшим футболистом сезона 2024/25.
Кроме того, украинская теннисистка Элина Свитолина объявила о досрочном завершении выступлений в сезоне из-за эмоционального и психологического истощения. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты отметят юбилей своей независимости уникальным способом.
Читайте также:
- Хочет "искать счастья за границей": лидер "Динамо" отказался продлевать контракт
- "У них и спросите": Ребров жестко ответил насчет перехода в европейский гранд
- Финал в Токио останавливали дважды: почему только одна украинка получила медаль
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред