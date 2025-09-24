Возвращение Динамо в Лигу Европы: УЕФА принял окончательный вердикт

Младшие советники ООН призвали дисквалифицировать Израиль, но отсутствие прямого влияния оставляет интригу относительно будущих решений.

Израиль продолжает готовить футболистов к Лиге наций следующей весной, /Коллаж: Главред, фото: uefa.com

Израильские клубы избежали санкций и продолжат участие в европейских турнирах

"Динамо" останется в Лиге конференций, а "Маккаби" - в Лиге Европы

Клубы из Израиля избежали санкций, поэтому киевское "Динамо" останется в Лиге конференций. Как сообщает Israel Hayom, израильские команды продолжат участвовать в европейских турнирах.

В частности, "Маккаби" Тель-Авив останется на основном этапе Лиги Европы, хотя ранее существовала вероятность, что именно "Динамо" может заменить израильтян в случае их дисквалификации.

"Чиновники Израиля вместе с американскими союзниками добились того, чтобы на повестке дня УЕФА не стоял вопрос потенциальных санкций против местного футбола", - отмечает издание.

Напомним, что младшие советники Комитета ООН по правам человека призвали дисквалифицировать Израиль из международного футбола и запретить командам соревноваться под эгидой УЕФА и ФИФА. Однако, поскольку ведомство не имеет официальных связей с футболом, ситуация не изменилась.

Израиль продолжает прилагать усилия, чтобы его футболисты смогли принять участие в Лиге наций следующей весной, хотя потенциальная угроза исключения из соревнований ФИФА и УЕФА все еще сохраняется. Вопрос может быть возвращен на обсуждение из-за давления президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи из Катара.

