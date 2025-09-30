Почему УЕФА отложил решение по Израилю и при чем тут Трамп: СМИ раскрыли детали

Вкратце:
- УЕФА приостановил голосование по исключению Израиля
- Команды Израиля пока допускают к матчам в октябре
Голосование по возможному исключению Израиля из европейского футбола УЕФА временно остановил. Как сообщает Sky News, руководство решило не спешить с санкциями, пока президент США Дональд Трамп продвигает свой 20-пунктный план прекращения войны в Газе и ведет переговоры между Израилем и ХАМАС.
Израильские команды остаются в соревнованиях
Несмотря на требования ряда европейских федераций отстранить израильские клубы и сборную, в Европейском футбольном союзе воздержались от радикальных шагов. Это позволяет сборной Израиля провести октябрьские матчи против Норвегии и Италии, а тель-авивскому "Маккаби" сыграть с загребским "Динамо" в Лиге Европы на нейтральном поле в Сербии.
Давление после обвинений ООН
Напряжение вокруг Израиля возросло после доклада комиссии ООН, которая обвинила страну в геноциде в Газе. В ответ Израиль заявил, что "ведет борьбу с ХАМАС и пытается вернуть заложников после нападения 7 октября 2023 года".
Реакция Турции и Норвегии
Федерация футбола Турции призвала исключить Израиль из всех турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. В то же время Норвегия выступила против одностороннего бойкота, подчеркнув, что это только улучшит шансы Израиля на квалификацию.
Израиль присоединился к УЕФА в 1994 году, после исключения из Азиатской конфедерации в 1974-м. Сейчас в организации ситуацию официально не комментируют.
Об источнике: Sky News
Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.
