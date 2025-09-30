Почему УЕФА отложил решение по Израилю и при чем тут Трамп: СМИ раскрыли детали

Турция призывает исключить Израиль из турниров, Норвегия выступает против бойкота.

Европейские федерации требовали санкций, но решение отложили из-за плана Трампа / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

УЕФА приостановил голосование по исключению Израиля

Команды Израиля пока допускают к матчам в октябре

Голосование по возможному исключению Израиля из европейского футбола УЕФА временно остановил. Как сообщает Sky News, руководство решило не спешить с санкциями, пока президент США Дональд Трамп продвигает свой 20-пунктный план прекращения войны в Газе и ведет переговоры между Израилем и ХАМАС.

Израильские команды остаются в соревнованиях

Несмотря на требования ряда европейских федераций отстранить израильские клубы и сборную, в Европейском футбольном союзе воздержались от радикальных шагов. Это позволяет сборной Израиля провести октябрьские матчи против Норвегии и Италии, а тель-авивскому "Маккаби" сыграть с загребским "Динамо" в Лиге Европы на нейтральном поле в Сербии.

Давление после обвинений ООН

Напряжение вокруг Израиля возросло после доклада комиссии ООН, которая обвинила страну в геноциде в Газе. В ответ Израиль заявил, что "ведет борьбу с ХАМАС и пытается вернуть заложников после нападения 7 октября 2023 года".

Реакция Турции и Норвегии

Федерация футбола Турции призвала исключить Израиль из всех турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. В то же время Норвегия выступила против одностороннего бойкота, подчеркнув, что это только улучшит шансы Израиля на квалификацию.

Израиль присоединился к УЕФА в 1994 году, после исключения из Азиатской конфедерации в 1974-м. Сейчас в организации ситуацию официально не комментируют.

