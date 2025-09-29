Ребров принял решение по Панатинаикосу: останется ли он в сборной

Сергей Ребров ждет решения УАФ относительно своего возможного перехода в Панатинаикос и дальнейших шагов карьеры.

Президент УАФ Шевченко пытается удержать тренера / Колаж: Главред, фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Читайте в материале:

Почему Ребров изменил решение после двух отказов

Как результаты отбора на ЧМ-2026 повлияли на ситуацию

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может покинуть национальную команду, чтобы возглавить греческий клуб Панатинаикос.

По данным греческих СМИ, клуб уже трижды обращался к Реброву с предложением о сотрудничестве. Тренер дважды отказывался, но в третий раз решил дать положительный ответ.

"Ребров уже заявил о своем намерении уйти и теперь ждет решения УАФ", - отмечают источники.

В то же время президент УАФ Андрей Шевченко категорически не хочет отпускать Реброва, который возглавляет национальную команду с 2023 года. Его действующий контракт с ассоциацией действует до июня 2026 года.

После стартовых матчей отбора на ЧМ-2026 сборная Украины набрала лишь одно очко: поражение от Франции (0:2) и ничья с Азербайджаном (1:1). В октябре команда проведет еще два матча отбора - против Исландии и Азербайджана.

Позиция УАФ

Глава УАФ заявил, что сделает все возможное, чтобы удержать тренера на посту до завершения текущего отборочного цикла, сообщает греческое спортивное агентство SDNA. Федерация отмечает, что главным приоритетом является стабильность в сборной на пути к чемпионату мира 2026 года. На прошлой неделе SDNA сообщало, что "Панатинаикос" начал поиск нового главного тренера после увольнения Руи Витории, и среди основных кандидатов назван действующий наставник сборной Украины.

Переход Реброва в Панатинаикос: что известно

Читайте также:

О персоне: Сергей Ребров Сергей Станиславович Ребров - украинский футболист, нападающий и футбольный тренер и функционер. С 7 июня 2023 года - главный тренер сборной Украины. С 25 января 2024 года - вице-президент Украинской ассоциации футбола, сообщает "Википедия".

