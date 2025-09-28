Ребров получил дедлайн от Панатинаикоса - о чем идет речь

Президент УАФ Андрей Шевченко настаивает на сохранении тренера в национальной команде.

Ребров возглавляет национальную команду с 2023 года и имеет контракт с УАФ / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Панатинаикос дал Реброву время до конца сентября для расторжения контракта

Сборная Украины набрала лишь одно очко в стартовых матчах отбора ЧМ-2026

Контракт Реброва с УАФ действует до июня 2026 года

Руководство греческого "Панатинаикоса" предоставило главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву время до конца сентября для расторжения контракта с УАФ.

УАФ отказывается отпускать тренера

Как сообщает Sport.ua, президент УАФ Андрей Шевченко категорически отказывается отпускать Реброва, поэтому вариант смены руководства национальной команды даже не рассматривается. В то же время сам тренер настроен уйти из сборной и готов для решения своих личных вопросов заручиться поддержкой первых лиц страны.

Ребров возглавляет национальную команду с 2023 года, а его действующий контракт с УАФ действует до июня 2026 года. В стартовых матчах отбора на ЧМ-2026 сборная Украины набрала лишь одно очко - поражение от Франции (0:2) и ничью с Азербайджаном (1:1). В октябре команду ожидают еще два поединка отбора - с Исландией и Азербайджаном.

Мнение эксперта Игоря Цыганика

Известный эксперт Игорь Цыганик в комментарии 24 каналу высказал мнение о перспективах Реброва в сборной:

"Я не могу определять увольнять или не увольнять, ведь у меня нет таких полномочий. Я могу оценивать работу Сергея Реброва с точки зрения своего журналистского видения, как какое-то определенное звено между болельщиками, и объяснять какие-то определенные истории фанатам. Я не знаю, нужно ли менять тренера, а также не хочу брать на себя такую ответственность из-за того, что я вообще не понимаю, что происходит в УАФ, я не совсем понимаю, какие там ставят цели, что для них важно, не важно, что надо и не надо".

Напомним, что главной целью сборной Украины на ближайший период является выход на ЧМ-2026.

Отметим, как сообщал Главред, недавно в медиа появились слухи, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может покинуть национальную команду, а его кандидатура заинтересовала греческий клуб Панатинаикос.

Кроме того, украинская теннисистка Элина Свитолина объявила о досрочном завершении выступлений в сезоне из-за эмоционального и психологического истощения. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.

