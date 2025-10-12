Укр
"Во время боевого задания": на фронте погиб чемпион по богатырскому многоборью

Виталий Кирсанов
12 октября 2025, 12:52
Спортивное сообщество получило очередную трагическую весть с фронта.
На фронте погиб стронгмен Павел Ищенко
На фронте погиб стронгмен Павел Ищенко / коллаж: Главред, фото: Богатирські ігри

Кратко:

  • 33-летний Павел Ищенко родом из Гостомеля Киевской области
  • Самым сильным в Украине в богатырском многоборье Павел стал уже во время войны

На фронте погиб четырехкратный чемпион Украины по богатырскому многоборью, рекордсмен Украины Павел Ищенко. Об этом накануне сообщил сайт Sport.ua со ссылкой на информационные ресурсы Богатырских игр.

"Спортивное сообщество получило очередную трагическую весть с фронта. На войне с м... лями во время выполнения боевого задания погиб четырехкратный чемпион Украины по богатырскому многоборью, рекордсмен Украины Павел Ищенко", – говорится в сообщении.

33-летний спортсмен родом из Гостомеля Киевской области. До того, как стать стронгменом, Павел был чемпионом мира и Европы, многократным чемпионом Украины по пауэрлифтингу. Соревновательную карьеру он совмещал с тренерской деятельностью.

Самым сильным в Украине в богатырском многоборье Павел стал уже во время полномасштабной войны – в 2022, 2023, 2024, 2025 годах.

Отметим, как сообщал Главред, в стартовом матче основной части Лиги конференций киевское "Динамо" проиграло "Кристал Пэлас" со счетом 0:2. Голы лондонцев забили Даниэль Муньйос и Эдди Нкетиа, по одному в каждом тайме.

Кроме того, голосование по возможному исключению Израиля из европейского футбола УЕФА временно приостановил. Как сообщает Sky News, руководство решило не спешить с санкциями, пока президент США Дональд Трамп продвигает свой 20-пунктный план прекращения войны в Газе и ведет переговоры между Израилем и ХАМАС.

Недавно в медиа появились слухи, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может покинуть национальную команду, а его кандидатура заинтересовала греческий клуб Панатинаикос.

