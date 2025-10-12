"Во время боевого задания": на фронте погиб чемпион по богатырскому многоборью

Спортивное сообщество получило очередную трагическую весть с фронта.

Кратко:

33-летний Павел Ищенко родом из Гостомеля Киевской области

Самым сильным в Украине в богатырском многоборье Павел стал уже во время войны

На фронте погиб четырехкратный чемпион Украины по богатырскому многоборью, рекордсмен Украины Павел Ищенко. Об этом накануне сообщил сайт Sport.ua со ссылкой на информационные ресурсы Богатырских игр.

"Спортивное сообщество получило очередную трагическую весть с фронта. На войне с м... лями во время выполнения боевого задания погиб четырехкратный чемпион Украины по богатырскому многоборью, рекордсмен Украины Павел Ищенко", – говорится в сообщении.

33-летний спортсмен родом из Гостомеля Киевской области. До того, как стать стронгменом, Павел был чемпионом мира и Европы, многократным чемпионом Украины по пауэрлифтингу. Соревновательную карьеру он совмещал с тренерской деятельностью.

Самым сильным в Украине в богатырском многоборье Павел стал уже во время полномасштабной войны – в 2022, 2023, 2024, 2025 годах.

