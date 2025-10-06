Укр
"Почему ты не идешь играть": Караваев жестко "наехал" на фаната после неудачного матча

Руслан Иваненко
6 октября 2025, 01:06
Караваев вступил в словесную перепалку с фанатом после матча из-за критики его игры.
Фанаты требовали автограф у игрока, что привело к эмоциональной перепалке

Кратко:

  • Харьковчане сыграли четвертую подряд ничью в УПЛ
  • Волошин открыл счет, Литвиненко сравнял его
  • После матча между Караваевым и фаном возникла словесная перепалка

В матче Украинской Премьер-лиги харьковская команда уступила в первом тайме после точного удара Назара Волошина, который отличился после передачи Александра Караваева. Как отмечает "Sport.ua", именно этот гол дал преимущество сопернику, и харьковчане вынуждены были догонять счет на протяжении второй половины игры.

После перерыва гости смогли сравнять счет благодаря результативному удару Ивана Литвиненко, который удачно реализовал атаку своей команды. Это позволило команде из Харькова избежать поражения, однако очки все равно были потеряны.

Для подопечных Александра Шовковского эта ничья стала уже четвертой подряд в чемпионате. Ранее киевляне не смогли одолеть Оболонь (2:2), Александрию (2:2) и Карпаты (3:3), что вызывает определенное беспокойство среди болельщиков и футбольных экспертов относительно результативности и стабильности команды.

После завершения игры Александр Караваев подошел к болельщикам, которые просили автограф, но между футболистом и одним из фанов возникла словесная перепалка.

На видео, опубликованном в соцсетях, слышно, как Караваев обращается к фанату: "Чего ты не идешь? Чего ты не идешь играть в футбол?". В ответ болельщик заявил: "А что ты наиграл?".

Отметим, как сообщал Главред, в стартовом матче основной части Лиги конференций киевское "Динамо" проиграло "Кристал Пэлас" со счетом 0:2. Голы лондонцев забили Даниэль Муньйос и Эдди Нкетиа, по одному в каждом тайме.

Кроме того, голосование по возможному исключению Израиля из европейского футбола УЕФА временно приостановил. Как сообщает Sky News, руководство решило не спешить с санкциями, пока президент США Дональд Трамп продвигает свой 20-пунктный план прекращения войны в Газе и ведет переговоры между Израилем и ХАМАС.

Недавно в медиа появились слухи, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может покинуть национальную команду, а его кандидатура заинтересовала греческий клуб Панатинаикос.

"Стратегическая цель России": генерал раскрыл секрет массированных ударов по Украине

Почти два десятка дронов: Харьков под массированной атакой дронов, есть пострадавшие

Белгородская область в блэкауте: ракета влупила по российской энергетике

Карта Deep State онлайн за 5 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 6 октября: Ракам - финансовые потери, Стрельцам - хорошие новости

Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября: Девам - серьезные перемены, Ракам - обман

Во Львове прогремели мощные взрывы: РФ ударила дронами и ракетами "Кинжал"

РФ ночью атаковала Украину сотнями дронов, "Калибрами", Х-101 и "Кинжалами"

