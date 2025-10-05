"Излучала тепло и вдохновение": умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка

Кратко:
- Елизавета Хоровинкина была студенткой кафедры спортивных видов гимнастики
- Причина смерти 20-летней гимнастки не раскрывается
В возрасте 20 лет умерла украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина. Об этом сообщили в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины (НУФВСУ).
Отмечается, что Елизавета Хоровинкина была студенткой кафедры спортивных видов гимнастики. Она начала заниматься художественной гимнастикой с четырех лет и за годы выступлений собрала внушительную коллекцию наград.
"Мы помним Лизу как светлого, доброго, искреннего человека, который излучал тепло и вдохновение. Она была не только отличницей и прилежной студенткой, но и настоящей фанаткой своего дела - гимнастики. Ее любовь к спорту, настойчивость и искренность чувствовались в каждом движении, каждом слове, каждой улыбке", - говорится в сообщении.
В НУФВСУ также выразили соболезнования родным и близким Елизаветы. Причина смерти 20-летней гимнастки не раскрывается.
