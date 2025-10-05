"Излучала тепло и вдохновение": умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка

В НУФВСУ также выразили соболезнования родным и близким Елизаветы.

https://glavred.info/sport/izluchala-teplo-i-vdohnovenie-umerla-20-letnyaya-ukrainskaya-hudozhestvennaya-gimnastka-10704110.html Ссылка скопирована

Умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка / коллаж: Главред, фото: facebook.com/nufvsu

Кратко:

Елизавета Хоровинкина была студенткой кафедры спортивных видов гимнастики

Причина смерти 20-летней гимнастки не раскрывается

В возрасте 20 лет умерла украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина. Об этом сообщили в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины (НУФВСУ).

Отмечается, что Елизавета Хоровинкина была студенткой кафедры спортивных видов гимнастики. Она начала заниматься художественной гимнастикой с четырех лет и за годы выступлений собрала внушительную коллекцию наград.

видео дня

"Мы помним Лизу как светлого, доброго, искреннего человека, который излучал тепло и вдохновение. Она была не только отличницей и прилежной студенткой, но и настоящей фанаткой своего дела - гимнастики. Ее любовь к спорту, настойчивость и искренность чувствовались в каждом движении, каждом слове, каждой улыбке", - говорится в сообщении.

В НУФВСУ также выразили соболезнования родным и близким Елизаветы. Причина смерти 20-летней гимнастки не раскрывается.

Последние новости спорта:

Отметим, как сообщал Главред, недавно в медиа появились слухи, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может покинуть национальную команду, а его кандидатура заинтересовала греческий клуб Панатинаикос.

Кроме того, украинская теннисистка Элина Свитолина объявила о досрочном завершении выступлений в сезоне из-за эмоционального и психологического истощения. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты отметят юбилей своей независимости уникальным способом.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред