"Излучала тепло и вдохновение": умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка

Виталий Кирсанов
5 октября 2025, 21:08
В НУФВСУ также выразили соболезнования родным и близким Елизаветы.
  • Елизавета Хоровинкина была студенткой кафедры спортивных видов гимнастики
  • Причина смерти 20-летней гимнастки не раскрывается

В возрасте 20 лет умерла украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина. Об этом сообщили в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины (НУФВСУ).

Отмечается, что Елизавета Хоровинкина была студенткой кафедры спортивных видов гимнастики. Она начала заниматься художественной гимнастикой с четырех лет и за годы выступлений собрала внушительную коллекцию наград.

"Мы помним Лизу как светлого, доброго, искреннего человека, который излучал тепло и вдохновение. Она была не только отличницей и прилежной студенткой, но и настоящей фанаткой своего дела - гимнастики. Ее любовь к спорту, настойчивость и искренность чувствовались в каждом движении, каждом слове, каждой улыбке", - говорится в сообщении.

В НУФВСУ также выразили соболезнования родным и близким Елизаветы. Причина смерти 20-летней гимнастки не раскрывается.

Под Покровском ВСУ перешли в контратаку: что удалось отвоевать у врага

12:59

Забудьте про скребки: гениальный способ моментально убирает жир со стекла духовкиВидео

12:46

"Все погибли": щемящие подробности о семье, которую убила РФ во Львовской области

12:21

Путин может открыть второй фронт в войне - раскрыт тревожный сценарий

12:18

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 октября

