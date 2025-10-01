ПСЖ платит солидно: сколько заработало Динамо на трансфере Забарного

Платежи за Забарного будут поступать в течение трех лет в соответствии с договоренностями.

Киевский клуб рассчитывает дополнительно получить около 8 миллионов евро / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/illiazabarnyi

Кратко:

Илья Забарный перешел из "Динамо" в ПСЖ этим летом

Общая компенсация для "Динамо" - около 40 млн евро

Часть платежей поступит в течение трех лет

Воспитанник академии киевского "Динамо" Илья Забарный этим летом стал игроком французского "Пари Сен-Жермен". Благодаря этому трансферу столичный клуб получит существенную финансовую компенсацию.

Генеральный директор "Динамо" Дмитрий Бриф рассказал о подробностях перехода Забарного и озвучил ожидаемые суммы, пишет Tribuna.com.

"От Борнмута мы получили 27,7 миллиона фунтов. Это непосредственно за трансфер футболиста. Это где-то 32 миллиона евро - мы перечисляли. До этого мы еще получим 20% от прибыли - то есть разницы от того, что получит Борнмут и того, что они заплатили нам. Это ориентировочно еще около 5,6 миллиона евро", - сообщил Бриф.

Он также отметил, что Динамо получит дополнительно платеж по механизму солидарности: "Там очень простая схема. Когда происходит платный трансфер игрока, 5% от суммы компенсации новый клуб должен распределить между всеми клубами, которые были вовлечены в подготовку футболиста. Илья перешел от нас в 21 год. Мы должны претендовать примерно на 3,5% от общей суммы. Это еще чуть больше 2 миллионов евро. Если подытожить, то в целом мы от продажи Забарного получили около 40 миллионов евро".

Таким образом, если вычесть средства, полученные от перехода Забарного в "Борнмут" в 2023 году, "Динамо" рассчитывает получить еще около 8 миллионов евро непосредственно от трансфера в ПСЖ.

Бриф уточнил, что платежи будут осуществляться в течение трех лет из-за договоренностей между ПСЖ и "Борнмутом".

О персоне: Илья Забарный Илья Забарный - украинский футболист, защитник клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2020 и 2024). Родился 1 сентября 2002 года в Киеве. Воспитанник киевского "Динамо". По итогам сезона 2024/25 сыграл 36 матчей и вошел в символическую сборную самых быстрых игроков АПЛ по версии статистического портала Gradient Sports. 12 августа 2025 года перешел в "Пари Сен-Жермен", подписав контракт со столичным клубом на пять лет. Сумма трансфера составила 63 млн евро, еще 3 млн евро предусмотрены в виде бонусов, став самым дорогим центральным защитником в истории клуба.

