"Выстрел в голову": Бех-Романчук впервые прокомментировала скандал с допингом

Украинская известная легкоатлетка Марина Бех-Романчук высказалась о скандале с допингом в ее организме, и о состоянии здоровья.
В интервью Маше Ефросининой спортсменка, у которой недавно обнаружили повышенный уровень тестостерона в организме и обвинили в использовании допинга, заявила, что это произошло из-за болезни.
"У меня есть проблемы со здоровьем. В 2020 году мне поставили диагноз – синдром поликистозных яичников. Он был поставлен, когда я перед Чемпионатом мира по легкой атлетике в 2019 году очень резко похудела", – сказала Марина.
Также она отметила, что за две недели похудела на 4,5 кг и это вызвало гормональный сбой.
"Сначала все было хорошо, но потом через месяц после Чемпионата мира, конечно, начали сыпаться мои гормоны. Я столкнулась с тем, что пропал цикл, потом как будто он восстановился, все хорошо, но зимой я обратилась к врачу с чувством боли, и после этого мне поставили диагноз – синдром поликистозных яичников", – добавила Бех-Романчук.
Легкоатлетка рассказала, что не могла нормально лечиться, поскольку постоянно был риск, что лечение повлияет на пробы допинга.
"Уже мой диагноз предполагает то, что у меня сам по себе тестостерон высокий, потому что с моим диагнозом именно тестостерон вызывает эти все фолликулы. То есть я лечилась. Я человек, который хочет забеременеть, который наоборот лечением пытался этот тестостерон подавить, выровнять, для того чтобы у меня начали работать лучше женские гормоны", - сказала Марина.
Что важно, спортсменка подчеркнула, что у нее обнаружили тестостерон внешнего происхождения, который выводится с организма 6-8 месяцев, но предыдущие пробы были чистыми.
"Плюс мое лечение, желание стать мамой, для женщины, которая болеет синдромом поликистозных яичников, употребление вообще любого тестостерона, это выстрел себе в голову", – подытожила Марина.
О персоне: Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук - украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину и тройном прыжке. Чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке, чемпионка Европы 2021 года в прыжке в длину в помещении, призер чемпионата мира 2019 года в прыжке в длину, многократная чемпионка Украины. Участница Олимпийских игр 2016, 2020 и 2024 годов, сообщает Википедия.
