Беременная Бех-Романчук рассказала о госпитализации

Кратко:
- Марина Бех-Романчук ждет ребенка
- Спортсменка поделилась деталями о беременности
15 сентября украинская прыгунья Марина Бех-Романчук объявила, что беременна первенцем. Радостная новость стала для поклонников спортсменки неожиданностью.
Немало сюрпризов она принесла и самой Марине. В своем блоге в Instagram она рассказала, что во время первого триместра она дважды попадала в больницу из-за ужасного токсикоза. "Каждый день для меня тянулся как вечность, я могла просто лежать в постели часами с закрытыми глазами, потому что чувствовала ужасную усталость и бессилие, а когда вставала, это сразу была встреча с унитазом", - поделилась Бех-Романчук.
Будущая мама также отметила, что за тот период потеряла четыре килограмма. Улучшения состояния она начала чувствовать лишь после 16-ой недели, а сейчас даже набрала один килограмм (по сравнению с ее обычным весом).
Рассказ о непростом для нее времени Марина Бех-Романчук проиллюстрировала фото - коробочка с детской одеждой и носочками, а также три теста на беременность с положительным результатом.
О персоне: Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук - украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину и тройном прыжке. Чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке, чемпионка Европы 2021 года в прыжке в длину в помещении, призер чемпионата мира 2019 года в прыжке в длину, многократная чемпионка Украины. Участница Олимпийских игр 2016, 2020 и 2024 годов, сообщает Википедия.
