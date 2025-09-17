Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Беременная Бех-Романчук рассказала о госпитализации

Анна Подгорная
17 сентября 2025, 22:42
43
Марина Бех-Романчук пожаловалась на усталость и бессилие, которые не давали ей встать.
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук беременна - прыгунья рассказала о самочувствии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marynabekh

Кратко:

  • Марина Бех-Романчук ждет ребенка
  • Спортсменка поделилась деталями о беременности

15 сентября украинская прыгунья Марина Бех-Романчук объявила, что беременна первенцем. Радостная новость стала для поклонников спортсменки неожиданностью.

Немало сюрпризов она принесла и самой Марине. В своем блоге в Instagram она рассказала, что во время первого триместра она дважды попадала в больницу из-за ужасного токсикоза. "Каждый день для меня тянулся как вечность, я могла просто лежать в постели часами с закрытыми глазами, потому что чувствовала ужасную усталость и бессилие, а когда вставала, это сразу была встреча с унитазом", - поделилась Бех-Романчук.

видео дня

Будущая мама также отметила, что за тот период потеряла четыре килограмма. Улучшения состояния она начала чувствовать лишь после 16-ой недели, а сейчас даже набрала один килограмм (по сравнению с ее обычным весом).

Рассказ о непростом для нее времени Марина Бех-Романчук проиллюстрировала фото - коробочка с детской одеждой и носочками, а также три теста на беременность с положительным результатом.

Марина Бех-Романчук беременна
Марина Бех-Романчук беременна - прыгунья рассказала о самочувствии / instagram.com/marynabekh

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что новая возлюбленная Александра Пономарева засветилась на концерте певца. Ему приписывают роман с его концертным директором, младшей на 17 лет.

Также в Сети появились новые фото Дмитрия Комарова, который в последнее время исчез из информационного пространства. На свежих снимках заметно, как сильно изменилась его внешность за последнее время.

Читайте также:

О персоне: Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук - украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину и тройном прыжке. Чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке, чемпионка Европы 2021 года в прыжке в длину в помещении, призер чемпионата мира 2019 года в прыжке в длину, многократная чемпионка Украины. Участница Олимпийских игр 2016, 2020 и 2024 годов, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Марина Бех-Романчук
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Таких нарушений не делал никто: Трамп жестко опозорился на встрече с королем Англии

Таких нарушений не делал никто: Трамп жестко опозорился на встрече с королем Англии

22:52Мир
"Лишнее и ложное": в Польше резко отреагировали на слова Зеленского

"Лишнее и ложное": в Польше резко отреагировали на слова Зеленского

22:39Мир
Евро резко взлетело вверх: новый курс валют на 18 сентября

Евро резко взлетело вверх: новый курс валют на 18 сентября

21:28Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

Карта Deep State онлайн за 17 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

В Украине официально расширили возрастные рамки мобилизации - что изменилось

В Украине официально расширили возрастные рамки мобилизации - что изменилось

Гороскоп на завтра 18 сентября: Девам - неожиданная поездка, Рыбам - трудности

Гороскоп на завтра 18 сентября: Девам - неожиданная поездка, Рыбам - трудности

Из трубы выйдут не все: назван главный просчет оккупантов возле Купянска

Из трубы выйдут не все: назван главный просчет оккупантов возле Купянска

Последние новости

00:01

Усик попал под шквал хейта: что вызвало возмущение фанатов после футбольного матча

17 сентября, среда
23:12

Не просто седират: как один осенний посев превратит даже тяжелую почву в рыхлуюВидео

22:52

Таких нарушений не делал никто: Трамп жестко опозорился на встрече с королем АнглииВидео

22:42

Беременная Бех-Романчук рассказала о госпитализации

22:39

"Лишнее и ложное": в Польше резко отреагировали на слова Зеленского

Закрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - КриволапЗакрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - Криволап
22:37

Киркоров заговорил о Пугачевой, которая вскрыла их фейковый брак

22:09

Цены на топливо могут подскочить в ближайшее время: эксперт рассказал причины

21:32

Можно ли выгуливать кота на поводке - эксперты поставили точку в вопросеВидео

21:28

Евро резко взлетело вверх: новый курс валют на 18 сентября

Реклама
21:27

Скандал на Кубке Украины: "Кривбасс" переиграл соперника, но вылетел "из-за ошибки"Видео

21:20

Через год после помолвки: Ольга Харлан призналась, как изменились ее отношения с женихом-итальянцем

20:48

Бои в центре Купянска: ВСУ раскрыли "маленькую ложь" россиян и разъяснили ситуацию

20:47

"Кремль выбрал путь вечной войны": ближайший соратник Путина уходит в отставку

20:37

Сильные ливни и штормовой ветер атакуют Украину: синоптики предупреждают об опасности

20:25

Хочет "искать счастье за границей": лидер "Динамо" отказался продлевать контракт

20:15

Сгребать опавшие листья не нужно - эксперты раскрыли лучший и более простой метод

20:14

РФ готовится к новым ударам по Украине: Зеленский сказал, какие объекты под угрозой

19:41

Бензин или газ: эксперты посчитали, что на самом деле выгоднее для ежедневных поездок

19:19

Украина получит очень важные ракеты: Зеленский раскрыл наполнение новых пакетов помощиВидео

19:14

Можно остаться без ужина: какой сорт картофеля испортит идеальное пюре

Реклама
19:12

"Их любовь глубока и проста": Киану Ривз тайно женился

19:10

Сколько стоит сбить один "Шахед"мнение

18:48

РФ выводит войска с двух направлений - раскрыты цели Кремля и план "Б" для УкраиныВидео

18:42

"План А" и "План Б": Зеленский рассказал, как Украина может завершить войнуВидео

18:26

Пушистые эмпаты: зоологи наконец ответили, умеют ли коты чувствовать нашу грусть

18:12

Цена "летит" в пропасть: в Украине стремительно дешевеет популярный овощ

18:04

Полезный и невероятно вкусный морковный пирог: рецепт, который вас удивитВидео

17:55

"Не хочет застолий и посиделок": Ефремов передумал разводиться с пятой женой

17:36

Легкие фильмы на вечер: что смотрит Елена Кравец

17:28

Деньги сами идут в руки: какие ТОП-4 знака зодиака обречены на богатство

17:04

"Реальность - другая": почему учения "Запад-2025" обернулись провалом для Путина

16:59

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с боксером за 45 секунд

16:42

"Абсурд": в ГПСУ разъяснили ситуацию с выездом отца убитой Ирины Заруцкой в США

16:39

Приедут ли поляки на обучение в Украину: в МИД анонсировали важный визит

16:37

В ХХ веке на Буковине создали собственную породу собак: чем они особенные

16:37

В тяжелом состоянии: путинист Киркоров заявил о проблемах со здоровьем

16:28

В Украине официально расширили возрастные рамки мобилизации - что изменилось

16:23

Неожиданно дешевле: в Украине снизили цены на популярный продукт

16:12

Экс-жена футболиста Пятова рассказала об отношениях: "Во-первых, я женщина"

15:53

Рожденные в эти даты люди достигают невероятного успеха

Реклама
15:47

ВСУ взорвали важную трубу возле Купянска: что придумал враг для продвижения

15:43

Нет эффективных средств: эксперт озвучил проблему создания бесполетной зоны

15:38

Когда лучше покупать авто - эксперты назвали самые удачные и худшие месяцы

15:37

Рада ратифицировала столетнее соглашение с Великобританией - что теперь изменится

15:34

Не съесть: Юрий Горбунов с 8-летним сыном похвастались гигантским уловом

15:30

Идеальная закуска, которую разметают за 1 минуту: фантастический рецепт

15:17

Гороскоп Таро на завтра 18 сентября: Близнецам - стараться, Львам - надеяться

15:09

Могут ли задержаться поставки ПВО Украине: эксперт назвал важный нюансВидео

15:06

Саранча покажется "цветочками": Украину массово атакуют пауки, какая причина

14:52

Убийство украинки в США: американский рэпер посвятил клип девушкеВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять